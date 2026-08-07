Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp
Foto: © photonews
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Enkele weken na zijn aanstelling heeft Mark van Bommel zich officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander maakte tijdens zijn eerste persconferentie meteen duidelijk waar hij met België naartoe wil.

Over het WK van zijn voorganger Rudi Garcia wilde Van Bommel geen oordeel vellen. België bereikte daar de kwartfinales en volgens hem is dat op zich al een traject dat niet vanzelfsprekend is. Een collega-trainer publiek beoordelen vindt hij bovendien niet gepast.

"Ik zou het zelf ook niet prettig vinden wanneer iemand anders dat op die manier over mij zou doen" klonk het. Van Bommel kijkt dan ook liever vooruit dan terug.

Geen tactische zenuwen bij de Rode Duivels

Interessanter was hoe hij zijn eigen ploeg wil zien spelen. De voormalige trainer van Antwerp blijft trouw aan principes die hij ook op de Bosuil gebruikte.

"Ik wil graag de bal hebben en zoveel mogelijk domineren", vertelde Van Bommel. Tegelijk beseft hij dat België zijn spel telkens zal moeten aanpassen aan wat een tegenstander brengt.

Voor hem draait vooral veel om duidelijkheid. Spelers mogen zenuwachtig zijn voor een belangrijke wedstrijd, maar ze mogen nooit twijfelen over wat ze tactisch moeten doen. "Je moet wedstrijdzenuwen hebben, geen tactische zenuwen", vatte hij het samen. De staf moet er daarom voor zorgen dat iedere speler exact weet wat er van hem wordt verwacht.

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Van Bommel wil uiteindelijk ook dat zijn voetbal van buitenaf herkenbaar wordt. "Dat jullie naar een wedstrijd kijken en een bepaalde lijn zien. Dat je kunt zeggen: dit is een ploeg van Van Bommel."

Hij weet dat dit bij een nationale ploeg moeilijker is dan bij een club, omdat de beschikbare trainingstijd beperkt is. Toch is dat een van de belangrijkste doelen voor zijn eerste maanden.

Het bondscoachschap voelt voor Van Bommel bovendien als een logische volgende stap. Hij werkte twee jaar in Antwerpen en heeft ook buiten het voetbal al lang een band met België. Hij groeide vlak bij de Duits-Belgische grens op.

Na zijn vertrek bij Antwerp kreeg hij verschillende aanbiedingen, maar geen enkele overtuigde hem volledig. Toen de Belgische voetbalbond concreet werd, ging het snel. "Bondscoach worden van een land is een eer. Zeker als je ziet dat België tot de top tien van de wereld behoort. Dit is een baan die iedere trainer graag zou willen. Ik heb er dan ook niet over getwijfeld."

Nieuwe generatie zo snel mogelijk bekijken

Een belangrijke opdracht wordt de overgang van de Gouden Generatie naar een jongere lichting. Van Bommel ziet alvast voldoende talent. Hij wees op de vele spelers van ongeveer 25 jaar of jonger die zich de voorbije jaren hebben aangediend.

Namen wilde hij nog niet noemen. Eerst wil hij zoveel mogelijk informatie verzamelen, spelers spreken en wedstrijden live bekijken. Zo zat hij eerder al in het stadion bij Club Brugge-Union. Van Bommel vindt zulke bezoeken belangrijk, omdat een coach in het stadion andere zaken ziet dan op televisie.

Zijn eerste weken worden wel wat ongewoon. Sommige WK-gangers genieten nog van vakantie, terwijl andere competities al bijna beginnen. In onder meer Spanje en Italië duurt het nog langer voor het nieuwe seizoen start.

De nieuwe bondscoach wil die periode gebruiken om alles zo snel mogelijk in kaart te brengen. Waar hij met België uiteindelijk wil eindigen, sprak hij nog niet uit. Zijn eerste doel is duidelijker: een ploeg bouwen waarin spelers exact weten wat ze moeten doen en waarin snel een herkenbare lijn zichtbaar wordt.

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