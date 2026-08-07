Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku is bezig aan zijn laatste weken als speler van Napoli. De Italiaanse kampioen wil de Rode Duivel deze zomer van de hand doen en heeft zijn opvolging al in gedachten. Napoli zou werk willen maken van de komst van Gabriel Jesus van Arsenal.

Het was al duidelijk dat Lukaku geen toekomst meer had in Napels. De 33-jarige spits heeft nog een contract tot 2027, maar Napoli is bereid om dat vroegtijdig te beëindigen. De club wil ruimte creëren voor een nieuwe aanvaller en ziet in Gabriel Jesus een mogelijke opvolger van Big Rom.

Napoli wil plaatsmaken voor Gabriel Jesus

De Italiaanse kampioen is ondertussen volop bezig met de samenstelling van zijn aanval. Gabriel Jesus zou daarbij een opvallende piste zijn. De Braziliaan kan vertrekken bij Arsenal en wordt in Napels gezien als een interessante optie om de aanval opnieuw vorm te geven.

Voor Napoli is het daarom belangrijk dat er eerst beweging komt rond Lukaku. De Belg neemt met zijn salaris van 11 miljoen een stevige hap uit de loonmassa en bovendien wil de club nog een transfersom recupereren voor een speler die twee jaar geleden voor ongeveer 30 miljoen euro werd aangetrokken.

Napoli kan daarbij ook niet de volledige transfersom zelf houden. Chelsea bedong bij de verkoop van Lukaku een doorverkooppercentage van 40 procent. Bij een transfer van bijvoorbeeld 10 miljoen euro zou Napoli uiteindelijk slechts ongeveer 6 miljoen euro overhouden. Dat is ook de prijs die ze momenteel vragen.

En dus duikt Anderlecht opnieuw op

De ontwikkelingen in Italië zorgen uiteraard meteen voor nieuwe speculaties in België. Anderlecht wordt al langer genoemd als een mogelijke bestemming voor Lukaku en in Italië kwam vandaag ook daadwerkelijk de informatie naar buiten dat paars-wit interesse heeft getoond.

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De droom van een terugkeer naar het Lotto Park is bovendien geen geheim. Lukaku heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij zijn carrière ooit bij Anderlecht wil afsluiten. Alleen is de timing voorlopig de grote vraag.

Lukaku zou volgens de recente Italiaanse berichtgeving zelf liefst in Europa willen blijven. Dat maakt een terugkeer naar België op papier interessanter, maar tegelijk zijn er nog enorme financiële obstakels.

Zijn salaris blijft voor Anderlecht een probleem en ook Napoli zal niet zomaar afstand doen van zijn spits. Bovendien zijn er andere clubs die financieel veel meer kunnen bieden.

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