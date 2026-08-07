Fred Vanderbiest ziet competitie dit seizoen helemaal veranderen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Fred Vanderbiest ziet competitie dit seizoen helemaal veranderen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Jupiler Pro League begint dit seizoen met een andere dynamiek. De play-offs zijn verdwenen en dat zorgt volgens KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest meteen voor extra druk. Vooral de topclubs kunnen zich geen slechte start meer permitteren.

KV Mechelen trekt zondag naar AA Gent voor zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen, maar Fred Vanderbiest weet dat zijn ploeg nog niet helemaal op kruissnelheid zit. Blessures hebben de voorbereiding afgeremd en de kern is bovendien nog niet volledig afgewerkt. Toch verwacht de coach dat niet alleen zijn eigen ploeg, maar de hele competitie anders voor de dag zal komen.

Geen tijd meer om een achterstand weg te werken

De reden is het verdwijnen van de play-offs. De voorbije seizoenen konden clubs na de reguliere competitie nog een volledig nieuw hoofdstuk beginnen. Een matige eerste maanden hoefden niet fataal te zijn zolang een ploeg uiteindelijk maar in de juiste groep terechtkwam. Vervolgens konden de punten en kaarten opnieuw geschud worden en begon de strijd om de titel, Europa of het behoud opnieuw.

Die buffer is er nu niet meer. "Voor de topclubs moet het er meteen boenk op zijn", stelde Vanderbiest. Volgens de Mechelen-coach wordt vooral de eerste maand bijzonder belangrijk. "Je mag niet zomaar tien punten achterop hinken. Die eerste vier of vijf wedstrijden kunnen allesbepalend zijn. De stress zal in het begin waarschijnlijk iets hoger liggen."

Dat betekent dat de traditionele topclubs vanaf augustus meteen hun beste niveau zullen moeten halen. Een slechte reeks kan niet langer worden weggewerkt met een sterke eindsprint richting play-offs. Wie vroeg punten laat liggen, moet die achterstand vervolgens rechtstreeks in de reguliere competitie proberen goed te maken.

Minder druk op het einde, meer kansen voor jongeren

Tegelijk ziet Vanderbiest ook een voordeel aan het nieuwe format. Waar een seizoen vroeger eigenlijk van begin tot einde in het teken stond van een doel dat steeds dichterbij kwam, kan er nu richting het slot meer ruimte ontstaan voor ploegen die hun belangrijkste doel hebben bereikt.

Lees ook... Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

"In een systeem met play-offs speelde je eigenlijk altijd voor iets", legt hij uit. "Eerst moest je proberen de play-offs te halen en daarna streed je voor de titel, Europese tickets of het behoud. In dit format kan je misschien wat rustiger naar het einde van de competitie."

En precies daar ziet de Mechelse trainer een belangrijke opportuniteit voor jonge spelers. Clubs die hun doelstelling al hebben bereikt, kunnen makkelijker talenten speelminuten geven zonder dat iedere wedstrijd dezelfde enorme druk met zich meebrengt.

"Voor jonge gasten is dit competitieformat beter", klinkt het. "Je kan hen op een deftig competitief niveau minuten laten maken. Het gaat nog altijd ergens om, maar zonder de specifieke druk van de play-offs. Voor hun ontwikkeling kan dat een zegen zijn."

Voor KV Mechelen wordt het ondertussen zaak om zelf zo snel mogelijk punten te verzamelen. Malinwa kwam vorig seizoen dicht bij Europees voetbal en wil opnieuw meedoen in de subtop. Maar met een nog niet volledig fitte en afgewerkte kern wacht meteen een stevige test in Gent.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

06:30
6
Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

16:30
Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

17:00
KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

13:00
1
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

17:30
11
'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

15:30
LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa Live

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa

19:30
Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

12:00
2
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

07:17
Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak Reactie

Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak

10:45
1
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
1
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Interview

Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde"

09:50
3
🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

10:06
13
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00
Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

13:30
17
Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

09:00
12
Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

17:45
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

14:00
6
DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

14:30
2
Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

16:00
Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk" Reactie

Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk"

23:26
Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

15:00
Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

12:30
2
Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

22:39
KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

08:30
4
LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

12:10
Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

10:00
7
Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

11:00
Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

11:30
Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

10:30
1
Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

08:00
3
Nieuwkomer verovert meteen de harten van Club-fans, maar Leko weet wanneer het pas echt goed zit Reactie

Nieuwkomer verovert meteen de harten van Club-fans, maar Leko weet wanneer het pas echt goed zit

00:31

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Cercle Brugge: 2-1 The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect” Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af stephen king stephen king over Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?" JaKu JaKu over Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal Jasperd Jasperd over DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved