Fred Vanderbiest ziet competitie dit seizoen helemaal veranderen

De Jupiler Pro League begint dit seizoen met een andere dynamiek. De play-offs zijn verdwenen en dat zorgt volgens KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest meteen voor extra druk. Vooral de topclubs kunnen zich geen slechte start meer permitteren.

KV Mechelen trekt zondag naar AA Gent voor zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen, maar Fred Vanderbiest weet dat zijn ploeg nog niet helemaal op kruissnelheid zit. Blessures hebben de voorbereiding afgeremd en de kern is bovendien nog niet volledig afgewerkt. Toch verwacht de coach dat niet alleen zijn eigen ploeg, maar de hele competitie anders voor de dag zal komen.

Geen tijd meer om een achterstand weg te werken

De reden is het verdwijnen van de play-offs. De voorbije seizoenen konden clubs na de reguliere competitie nog een volledig nieuw hoofdstuk beginnen. Een matige eerste maanden hoefden niet fataal te zijn zolang een ploeg uiteindelijk maar in de juiste groep terechtkwam. Vervolgens konden de punten en kaarten opnieuw geschud worden en begon de strijd om de titel, Europa of het behoud opnieuw.

Die buffer is er nu niet meer. "Voor de topclubs moet het er meteen boenk op zijn", stelde Vanderbiest. Volgens de Mechelen-coach wordt vooral de eerste maand bijzonder belangrijk. "Je mag niet zomaar tien punten achterop hinken. Die eerste vier of vijf wedstrijden kunnen allesbepalend zijn. De stress zal in het begin waarschijnlijk iets hoger liggen."

Dat betekent dat de traditionele topclubs vanaf augustus meteen hun beste niveau zullen moeten halen. Een slechte reeks kan niet langer worden weggewerkt met een sterke eindsprint richting play-offs. Wie vroeg punten laat liggen, moet die achterstand vervolgens rechtstreeks in de reguliere competitie proberen goed te maken.

Minder druk op het einde, meer kansen voor jongeren

Tegelijk ziet Vanderbiest ook een voordeel aan het nieuwe format. Waar een seizoen vroeger eigenlijk van begin tot einde in het teken stond van een doel dat steeds dichterbij kwam, kan er nu richting het slot meer ruimte ontstaan voor ploegen die hun belangrijkste doel hebben bereikt.



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"In een systeem met play-offs speelde je eigenlijk altijd voor iets", legt hij uit. "Eerst moest je proberen de play-offs te halen en daarna streed je voor de titel, Europese tickets of het behoud. In dit format kan je misschien wat rustiger naar het einde van de competitie."

En precies daar ziet de Mechelse trainer een belangrijke opportuniteit voor jonge spelers. Clubs die hun doelstelling al hebben bereikt, kunnen makkelijker talenten speelminuten geven zonder dat iedere wedstrijd dezelfde enorme druk met zich meebrengt.

"Voor jonge gasten is dit competitieformat beter", klinkt het. "Je kan hen op een deftig competitief niveau minuten laten maken. Het gaat nog altijd ergens om, maar zonder de specifieke druk van de play-offs. Voor hun ontwikkeling kan dat een zegen zijn."

Voor KV Mechelen wordt het ondertussen zaak om zelf zo snel mogelijk punten te verzamelen. Malinwa kwam vorig seizoen dicht bij Europees voetbal en wil opnieuw meedoen in de subtop. Maar met een nog niet volledig fitte en afgewerkte kern wacht meteen een stevige test in Gent.