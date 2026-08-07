Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Supporters van Sporting Hasselt die met de auto naar het stadion trekken, zullen hun gewoontes moeten aanpassen. Vanaf de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen geldt een nieuw mobiliteitsplan met betaalparkings, verkeersmaatregelen en extra aandacht voor fietsers.

Nieuw parkeerbeleid rond het stadion

De promotie van Sporting Hasselt naar de Challenger Pro League zorgt voor een grotere toestroom aan supporters. Het vernieuwde Stedelijk Sportstadion biedt voortaan plaats aan 5.600 toeschouwers en de interesse is groot, met al zo’n duizend verkochte abonnementen.

Om de verkeersdruk in de omliggende woonwijken te beperken, werkte de stad Hasselt samen met de politie LRH en Sporting Hasselt een nieuw mobiliteitsplan uit. “We kiezen bewust voor een spreiding van het verkeer. Zo houden we de omgeving van het stadion leefbaar voor buurtbewoners én zorgen we ervoor dat supporters sneller en veiliger op hun bestemming geraken”, zegt schepen van Mobiliteit Kevin Schouterden in Het Belang van Limburg.

Vanaf de eerste thuiswedstrijd op 14 augustus geldt bovendien twee uur voor de aftrap en één uur na het laatste fluitsignaal een parkeerverbod in de Alverbergstraat en de Oude Kuringerbaan. Een deel van die straten wordt tijdens die periode ook afgesloten voor doorgaand verkeer.

Betaald parkeren voor supporters

Wie met de wagen naar Sporting Hasselt komt, zal voortaan gebruik moeten maken van twee officiële parkings. Dat zijn de parking Blauwe Boulevard aan Quartier Bleu en de personeelsparking van middelbare school Hast.

Stewards zullen automobilisten naar de beschikbare parkings begeleiden. Beide parkings zijn betalend, waarbij de tarieven verschillen naargelang de afstand tot het stadion. De parking van Hast ligt dichter bij het stadion en zal daardoor duurder zijn.





De parking aan sporthal Alverberg blijft tijdens wedstrijden voorbehouden voor genodigden, media en bezoekers van de vip-activiteiten.

Stad zet volop in op de fiets

De stad Hasselt wil supporters vooral overtuigen om met de fiets naar het stadion te komen. Daarom worden extra fietsenstallingen voorzien. In eerste instantie gebeurt dat tijdens wedstrijddagen, maar later moeten er ook permanente stallingen bijkomen.

“Dat is de snelste en makkelijkste manier om het stadion te bereiken. Je vermijdt files, staat vlak bij de ingang en helpt om de verkeersdruk in de buurt te beperken”, benadrukken burgemeester Steven Vandeput en schepen Kevin Schouterden. Daarnaast blijven trein en bus uiteraard een alternatief voor supporters.

Eerst waarschuwen, daarna streng controleren

Politie LRH zal vanaf de eerste thuiswedstrijd toezien op de naleving van de nieuwe parkeerregels. Tijdens de eerste maand ligt de nadruk nog op sensibilisering en krijgen foutparkeerders in veel gevallen eerst een waarschuwing.

Wie echter gevaarlijk of hinderlijk parkeert, riskeert meteen een boete of zelfs een takeling. Nadien zal de politie de nieuwe regels consequent handhaven, zodat de omgeving van het stadion veilig en bereikbaar blijft voor zowel supporters als buurtbewoners.