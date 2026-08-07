Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt
Word fan van Sporting Hasselt! 58

Supporters van Sporting Hasselt die met de auto naar het stadion trekken, zullen hun gewoontes moeten aanpassen. Vanaf de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen geldt een nieuw mobiliteitsplan met betaalparkings, verkeersmaatregelen en extra aandacht voor fietsers.

Nieuw parkeerbeleid rond het stadion

De promotie van Sporting Hasselt naar de Challenger Pro League zorgt voor een grotere toestroom aan supporters. Het vernieuwde Stedelijk Sportstadion biedt voortaan plaats aan 5.600 toeschouwers en de interesse is groot, met al zo’n duizend verkochte abonnementen.

Om de verkeersdruk in de omliggende woonwijken te beperken, werkte de stad Hasselt samen met de politie LRH en Sporting Hasselt een nieuw mobiliteitsplan uit. “We kiezen bewust voor een spreiding van het verkeer. Zo houden we de omgeving van het stadion leefbaar voor buurtbewoners én zorgen we ervoor dat supporters sneller en veiliger op hun bestemming geraken”, zegt schepen van Mobiliteit Kevin Schouterden in Het Belang van Limburg.

Vanaf de eerste thuiswedstrijd op 14 augustus geldt bovendien twee uur voor de aftrap en één uur na het laatste fluitsignaal een parkeerverbod in de Alverbergstraat en de Oude Kuringerbaan. Een deel van die straten wordt tijdens die periode ook afgesloten voor doorgaand verkeer.

Betaald parkeren voor supporters

Wie met de wagen naar Sporting Hasselt komt, zal voortaan gebruik moeten maken van twee officiële parkings. Dat zijn de parking Blauwe Boulevard aan Quartier Bleu en de personeelsparking van middelbare school Hast.

Stewards zullen automobilisten naar de beschikbare parkings begeleiden. Beide parkings zijn betalend, waarbij de tarieven verschillen naargelang de afstand tot het stadion. De parking van Hast ligt dichter bij het stadion en zal daardoor duurder zijn.

De parking aan sporthal Alverberg blijft tijdens wedstrijden voorbehouden voor genodigden, media en bezoekers van de vip-activiteiten.

Stad zet volop in op de fiets

De stad Hasselt wil supporters vooral overtuigen om met de fiets naar het stadion te komen. Daarom worden extra fietsenstallingen voorzien. In eerste instantie gebeurt dat tijdens wedstrijddagen, maar later moeten er ook permanente stallingen bijkomen.

“Dat is de snelste en makkelijkste manier om het stadion te bereiken. Je vermijdt files, staat vlak bij de ingang en helpt om de verkeersdruk in de buurt te beperken”, benadrukken burgemeester Steven Vandeput en schepen Kevin Schouterden. Daarnaast blijven trein en bus uiteraard een alternatief voor supporters.

Eerst waarschuwen, daarna streng controleren

Politie LRH zal vanaf de eerste thuiswedstrijd toezien op de naleving van de nieuwe parkeerregels. Tijdens de eerste maand ligt de nadruk nog op sensibilisering en krijgen foutparkeerders in veel gevallen eerst een waarschuwing.

Wie echter gevaarlijk of hinderlijk parkeert, riskeert meteen een boete of zelfs een takeling. Nadien zal de politie de nieuwe regels consequent handhaven, zodat de omgeving van het stadion veilig en bereikbaar blijft voor zowel supporters als buurtbewoners.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt

Meer nieuws

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg Live

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

19:53
Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

19:30
Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

19:00
OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

18:30
"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

18:00
8
Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

17:30
1
Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

17:00
Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

16:30
2
Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

16:00
Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

15:30
1
Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

15:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

14:30
2
Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

14:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

13:45
Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

13:30
11
Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

13:00
2
Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

12:45
Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

12:25
1
LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

12:15
2
Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

12:00
11
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45
3
'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

11:00
3
Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

10:30
1
"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

10:00
9
SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

09:30
2
Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

08:15
PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

09:00
11
Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

08:30
2
'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

07:30
Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

07:00
Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op Interview

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

06:30
3
Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

23:30
Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

23:00
Real Madrid komt met heel groot nieuws over Vinicius Junior

Real Madrid komt met heel groot nieuws over Vinicius Junior

22:30
Anderlecht houdt stand in Toumba na droomstart en bizarre penaltyfase

Anderlecht houdt stand in Toumba na droomstart en bizarre penaltyfase

21:48
13
Nog een linksachter: Anderlecht duwt door voor international die eerdere transfer zelf blokkeerde

Nog een linksachter: Anderlecht duwt door voor international die eerdere transfer zelf blokkeerde

21:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Club Brugge - KV Kortrijk: - Dirk1897 Dirk1897 over "Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang DJAMBO DJAMBO over Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws Frosties Frosties over Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois Bodino Antonio Bodino Antonio over Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt André Coenen André Coenen over "Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union" aggrolites aggrolites over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen rinus michels rinus michels over Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht Alex_005 Alex_005 over Anderlecht aurait pris contact avec Romelu Lukaku, qui va quitter Naples Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved