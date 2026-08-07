Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag
Foto: © photonews
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Wouter Vrancken beleeft een bijzonder moeilijke start bij Hearts. Na de 6-1-nederlaag tegen Benfica staat de teller op vier officiële verliespartijen op rij. Toch zag de Belgische coach na rust even het voetbal waarop hij wil bouwen, voor de Portugezen opnieuw hard toesloegen.

Wouter Vrancken heeft met Hearts opnieuw een zware avond beleefd. De Schotse club ging in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League met 6-1 onderuit tegen Benfica. Bij de rust stond het al 3-0 en ondanks een betere fase na de pauze liep de score uiteindelijk verder op.

Voor Vrancken betekende het al de vierde officiële nederlaag op rij sinds zijn overstap van STVV naar Schotland. Bij de BBC legde hij vooral de nadruk op een eerste helft waarin zijn ploeg te weinig uitvoerde van wat vooraf was afgesproken.

Eerste helft volledig uit handen gegeven

"Voor mij was de eerste helft aan de bal niet goed genoeg", gaf Vrancken toe. Hearts slikte vroeg een tegendoelpunt en verloor daarna steeds meer grip op de wedstrijd. Zonder bal liet zijn ploeg zich te gemakkelijk uit positie lokken, terwijl in balbezit te snel voor de lange bal werd gekozen.

Volgens Vrancken zorgde dat ervoor dat Benfica telkens opnieuw kon aanvallen. Toch zag hij ook enkele momenten waarop Hearts wel onder de druk uitkwam zodra de ploeg durfde te voetballen.

Na de rust lukte dat beter. Gedurende twintig à vijfentwintig minuten speelde Hearts volgens zijn coach veel meer zoals bedoeld. Benfica liet ruimtes liggen en de Schotten slaagden er eindelijk in om daar gebruik van te maken.

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Eerredder geeft kort vertrouwen

Dat leverde in de 72ste minuut ook de 4-1 op. Tom Renaud rondde een verzorgde aanval af en bezorgde Hearts zo de eerredder. "Dat was een mooie aanval en je voelde dat de spelers op dat moment meer vertrouwen kregen", aldus Vrancken.

Hearts probeerde daarna nog verder terug te komen. De ploeg ging op zoek naar de 4-2 en misschien zelfs de 4-3, maar precies daar ging het opnieuw mis. "Als je het spel tegen een ploeg als Benfica te veel openbreekt, dan worden zulke momenten genadeloos afgestraft", stelde Vrancken vast.

Benfica maakte daar optimaal gebruik van en liep nog uit tot 6-1. Voor Hearts wordt de terugwedstrijd daardoor bijzonder moeilijk. Vrancken zag na rust wel aanknopingspunten, maar zijn ploeg blijft voorlopig zonder resultaat achter sinds de competitiestart.

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Wouter Vrancken

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