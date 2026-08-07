"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 9 reacties
"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang
Foto: © photonews
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Vitor Bruno heeft vlak voor de competitiestart opvallend de druk van de ketel gehaald bij Anderlecht. Hoewel paars-wit door zijn geschiedenis en status bijna automatisch aan prijzen wordt gekoppeld, wil de coach voorlopig niets weten van een uitgesproken titelambitie.

Anderlecht begint aan een seizoen waarin de verwachtingen opnieuw groot zijn. De club wil na een lange periode zonder prijs eindelijk weer aansluiten bij de Belgische top en voor veel supporters en analisten hoort een titelstrijd daar bijna vanzelfsprekend bij. Bruno kiest echter voor een heel ander discours. Zelfs na jaren zonder trofee weigert hij de lat publiek zo hoog te leggen.

“Het kan me zelfs niet schelen”

Bij DAZN kreeg de Portugees de vraag of de landstitel een doelstelling is. Zijn antwoord liet weinig ruimte voor interpretatie. “Dat is niet ons doel, niet op dit moment. Misschien kunnen we tegen het midden van het seizoen of op een aantal wedstrijden van het einde ons discours veranderen. Eerlijk gezegd kan het me nu zelfs niet schelen.”

Bruno beseft nochtans dat de achterban opnieuw naar succes snakt. Hij verwees zelf naar de lange droogte. “Ik weet dat de mensen dat willen, vanwege de vele jaren zonder prijs. In mei tien jaar. Afwachten. Wedstrijd per wedstrijd.”

Dat is een opvallende boodschap bij een club als Anderlecht. Paars-wit wordt historisch gezien geacht om ieder seizoen mee te doen voor de prijzen. Wanneer een trainer al voor de eerste competitiewedstrijd zegt dat de titel voorlopig geen doel is, zal dat onvermijdelijk voor discussie zorgen.

Bewust de verwachtingen temperen

Bruno lijkt vooral te willen vermijden dat zijn ploeg vanaf augustus met een verplichting richting titel wordt opgezadeld. Eerst moet Anderlecht stabieler worden en wedstrijd per wedstrijd resultaten verzamelen.

Of de supporters dat discours zullen waarderen, is een andere vraag. Na zoveel seizoenen zonder trofee leeft bij een groot deel van de achterban net het verlangen om opnieuw openlijk ambitie uit te spreken.

De coach sluit een titelstrijd overigens niet definitief uit. Als Anderlecht halverwege het seizoen of in de slotfase goed geplaatst staat, kan zijn boodschap veranderen. Voorlopig wil Bruno echter maar één ding: geen grote beloftes, wel punten pakken en zien waar paars-wit uiteindelijk uitkomt.

9 reacties
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