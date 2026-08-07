Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Club Brugge staat op het punt om met Jan Virgili een bijzonder gegeerd Spaans talent binnen te halen. De 20-jarige flankaanvaller komt voor een bedrag van 12 miljoen euro over van Mallorca. Ook Ferran Jutglà en Jesse Bisiwu speelden elk op hun manier een rol, weet HLN.

Vooral Jutglà had een rechtstreekse invloed. De Catalaan kent de weg naar Jan Breydel en weet als geen ander wat het betekent om als jonge speler vanuit Spanje naar Club Brugge te trekken. Op vraag van Club kwam Virgili met zijn landgenoot in contact. Jutglà kon hem uit eerste hand vertellen hoe de club werkt, welke kansen jonge spelers krijgen en hoe de stap naar het Belgische voetbal kan verlopen.

Jutgla raadde Club Brugge aan

Dat contact was belangrijk, want Virgili had meerdere opties. Zijn prestaties bij Mallorca waren ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven. Barcelona had zelfs een terugkoopclausule en behield een aanzienlijk percentage van zijn toekomstige transferrechten. Toch koos de jonge aanvaller uiteindelijk voor een nieuw avontuur in Brugge.

Jutglà was daarbij een belangrijke vertrouwenspersoon. Beide spelers hebben een verleden bij Barcelona, zijn Catalaan en hebben een gelijkaardig parcours afgelegd. Jutgla sprak lovend over zijn periode bij blauw-zwart.

Bisiwu maakte de weg vrij

Ook Jesse Bisiwu speelde een opmerkelijke, zij het veel minder zichtbare rol. Barcelona haalde de jonge verdediger voor ongeveer tien miljoen euro weg bij Club Brugge. Daardoor kreeg de Spaanse topclub een speler binnen met een vergelijkbaar profiel qua leeftijd en ontwikkelingspotentieel als Virgili.

Dat was niet onbelangrijk. Barcelona had immers zelf interesse in Virgili en beschikte over een terugkoopmogelijkheid. Toch besliste de club uiteindelijk om niet door te zetten. De komst van Bisiwu speelde mee in die afweging: Barcelona haalde met hem een andere jonge speler binnen die op termijn dezelfde investering en ontwikkeling kon vertegenwoordigen.





Voor Club Brugge was dat goed nieuws. De interesse van Barcelona in Virgili verdween naar de achtergrond en blauw-zwart kreeg meer ruimte om toe te slaan. De clausule van Virgili zakte na de degradatie van Mallorca bovendien van 30 naar 12 miljoen euro. Zo komen verschillende puzzelstukken samen.