Interview Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op
Foto: © photonews
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Standard begint zaterdagavond aan het nieuwe seizoen met een bijna volledige kern. Vincent Euvrard kan tegen de Vereniging op vrijwel iedereen rekenen, al blijven er nog enkele fysieke vraagtekens. De coach voelt vooral dat zijn spelers klaar zijn om de voorbereiding achter zich te laten.

Het is zover. Nog twee dagen tot de eerste officiële wedstrijd van Standard en dus stond Vincent Euvrard voor zijn eerste persconferentie in aanloop naar een competitieduel. Bij het overlopen van zijn beschikbare spelers kwam de coach van de Rouches meteen met goed nieuws.

“Iedereen is inzetbaar, behalve Josué Homawoo en Timothé Nkada. Nkada kreeg in de oefenwedstrijd tegen Viktoria Köln een tik op het bovenbeen. Hij trainde individueel en we wachten af hoe hij daarop reageert om te bepalen of hij in de selectie kan zitten”, vertelde Euvrard.

Daarmee bevestigde hij ook dat Laurens Goemaere en Bruny Nsimba beschikbaar zijn. “Ze speelden 45 minuten tegen Köln en hebben die inspanning goed verteerd. Ze zijn nog niet klaar voor negentig minuten, maar mogelijk wel voor zestig.”

Ook Sylvester Jasper, de meest recente aanwinst van Standard, kan meteen worden ingezet. “Hij liet goede dingen zien op training. Hij had het voordeel dat hij bij zijn vorige club al een voorbereiding afwerkte en competitieve wedstrijden speelde, zowel Europees als in de competitie. Salieu Drammeh zat in dezelfde situatie.”

“Ze moeten zich alleen nog aanpassen aan de ploeg en onze tactiek, en automatismen opbouwen met hun ploegmaats. Fysiek zijn ze klaar”, gaat de coach verder.

Standard bijna volledig klaar voor de Vereniging

Standard lijkt zo klaar voor de seizoensopener tegen Cercle Brugge. Een goede start is belangrijk om op Sclessin meteen een positieve dynamiek te creëren. Vorig seizoen verliepen de thuiswedstrijden bijzonder moeizaam. Tegen de vier laagst geklasseerde ploegen pakten de Rouches bijvoorbeeld slechts drie punten op twaalf.

Toch is ook Standard nog niet volledig op zijn best. “Iedere ploeg begint de competitie op ongeveer negentig procent. De laatste tien procent moet je tijdens de wedstrijden vinden. Je kunt competitie, stress en alles wat daarbij komt kijken niet nabootsen. We hebben dat nodig om verder te groeien.”

Euvrard wees ook op enkele individuele gevallen. “Trouillet en Touzghar kwamen pas tijdens de tweede en derde week van de voorbereiding aan. Ze misten vier, vijf of zes dagen en moeten nog wat ritme opdoen. Dennis Ayensa kwam terug van het WK en heeft maar een halve voorbereiding afgewerkt.”

“Die spelers zullen tijdens de eerste weken van het seizoen nog een klein deel van hun voorbereiding moeten inhalen. Als groep is het moeilijk om in te schatten waar je staat tegenover de competitie en de andere ploegen. Ik ben wel tevreden over wat ik heb gezien en over wat we fysiek, tactisch en technisch konden uitvoeren. We hebben alles gedaan wat mogelijk was.”

Euvrard onderschat kwaliteiten van de Vereniging niet

Standard zal de tegenstander zaterdagavond niet onderschatten. “Cercle blijft een ploeg die sterk leunt op pressing, ondanks het vertrek van Miron Muslic. Ze zetten hoog druk en spelen heel verticaal, maar zijn wellicht minder chaotisch dan onder Muslic, toen er voortdurend voor honderd procent gejaagd moest worden. Ze spelen nu iets doordachter en rustiger, maar kunnen nog altijd agressief worden zodra de wedstrijd openbreekt.”

Bij Standard zelf voelt Euvrard vooral veel honger. “Iedereen was de voorbereiding een beetje beu, en dat is normaal. Tegen Juventus thuis voelden we al iets anders omdat het publiek er opnieuw bij was. Wedstrijden spelen in een leeg trainingscomplex of in een stadion kun je niet vergelijken.”

“Ik ben tevreden over de oefenwedstrijden en vooral over de intensiteit tegen Juventus en Arminia Bielefeld. Maar we hebben de extra steun van het publiek gemist.”

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