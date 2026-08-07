Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Redactie
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Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Yira Sor staat op het punt Racing Genk te verlaten. De Nigeriaanse aanvaller bevindt zich in Turkije en is op weg naar Amedspor, de club waar Besnik Hasi momenteel trainer is. Daardoor zal Sor dit weekend ook niet meer in actie komen wanneer Genk zijn competitie opent op het veld van Zulte Waregem. (Lees meer)

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

Anderlecht blijft ook investeren in de toekomst. Terwijl de eerste ploeg donderdag nog Europees aan de slag was tegen PAOK en met een 0-1-zege terugkeerde uit Thessaloniki, heeft paars-wit een nieuwe aanvaller vastgelegd voor de RSCA Futures. De 20-jarige Willsem Boussaid komt over uit Frankrijk. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

'Orel Mangala trekt naar Spanje'

Orel Mangala (28) leek bij Olympique Lyonnais de Rode Duivel met de kleinste kansen op speelminuten richting komend seizoen. De middenvelder werd in 2024-2025 uitgeleend aan Everton, maar liep daar een zware knieblessure op: een scheur van de kruisbanden. Daardoor viel hij al vanaf februari uit in Engeland en bleef hij ook een groot deel van het afgelopen seizoen aan de kant.

Mangala ligt bij Lyon nog onder contract tot 2028, maar ging deze zomer op zoek naar een oplossing om opnieuw ritme op te doen. Die lijkt nu gevonden. Volgens de informatie van de Franse krant L'Equipe trekt Mangala dit seizoen op huurbasis naar Getafe. Opvallend: de deal zou geen aankoopoptie bevatten.

Aernout Van Lindt

Wat gaat er gebeuren met Arnaud Bodart bij Lille?

Volgens L'Equipe is een van de prioriteiten van LOSC Lille om nog een extra doelman aan te trekken, een type dat Berke Özer écht kan uitdagen. Tussen de regels door klinkt dat Bodart in de ogen van de technische staf niet de meest voor de hand liggende optie is om Berke serieus te bedreigen.

Er is dus een reële kans dat hij volgend seizoen opnieuw de rol van nummer twee krijgt — of dat hij elders zijn kansen gaat zoeken. De naam die bij Lille naar voren komt, is die van Mory Diaw. De 33-jarige doelman van Le Havre, die daar concurreert met Lionel Mpasi, trok vorig seizoen al de aandacht door in de onderlinge wedstrijd tegen Lille maar liefst negen reddingen te maken.

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

RSC Anderlecht wil ook deze zomer een kans wagen voor David Odogu. Vorig seizoen hadden ze hem al bijna beet, maar toen sprong de deal nog af met een sisser. Deze zomer komt er een nieuwe poging om hem te huren van AC Milan. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

PSG is zinnens om liefst 50 miljoen euro op tafel te gooien

Maghnes Akliouche is in Parijs gearriveerd en staat op het punt een contract bij Paris Saint-Germain te ondertekenen. De transfer van ongeveer 50 miljoen euro werd vorige week afgerond; vandaag volgt de medische keuring en, mits geen medische bezwaren, de officiële paraaf onder een vijfjarig contract.

De verwachting is dat Akliouche begin volgende week bij de groep aanschuift. Dat geeft hem de mogelijkheid om oud-ploeggenoten uit de nationale selectie terug te zien en tegelijkertijd kennis te maken met zijn nieuwe teamgenoten in Parijs. Ondertussen is PSG wel ook nog aan het kijken naar Mika Godts als mogelijke versterking.

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

Een paar maanden geleden viel zijn naam hier en daar al eens in een podcast of in obscure hoekjes van internetfora onder supporters, maar de fans van PSV Eindhoven zijn steeds luider aan het dromen van Romelu Lukaku. En ondertussen zoemt het ook in Anderlecht. (Lees meer)

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

Union SG is continu op zoek naar onbekende pareltjes in de wereld om vervolgens te laten doorbreken bij de Brusselse club. Met Bertram Kvist hebben ze opnieuw een deal in de pijplijn zitten. Eentje die wel eens zou kunnen renderen op lange(re) termijn. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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