Liverpool legt gigantisch bedrag op tafel voor nieuwe sterspeler, maar PSG wil nog veel meer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Liverpool legt gigantisch bedrag op tafel voor nieuwe sterspeler, maar PSG wil nog veel meer
Foto: © photonews
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Liverpool heeft de jacht op Bradley Barcola nu echt geopend. De Engelse topclub heeft volgens de Franse sportkrant L'Équipe een eerste concreet bod van maar liefst 115 miljoen euro neergelegd bij Paris Saint-Germain voor de 23-jarige Franse international.

Toch lijkt dat bedrag voorlopig niet voldoende om de Parijzenaars te overtuigen. De onderhandelingen tussen Liverpool en PSG lopen al enkele dagen, maar met het bod van 115 miljoen euro is het dossier nu een nieuwe fase ingegaan. De Reds willen duidelijk maken dat hun interesse in Barcola menens is en zijn bereid daar een enorm bedrag tegenover te zetten.

PSG wil meer dan 150 miljoen euro

Toch wordt verwacht dat PSG het voorstel zal afwijzen. De Franse landskampioen zou inmiddels pas bereid zijn om over een vertrek te praten bij een bedrag van meer dan 150 miljoen euro, exclusief bonussen. Daarmee zou Barcola potentieel een van de duurste transfers aller tijden kunnen worden.

De houding van PSG is de voorbije maanden wel veranderd. Lange tijd werd volgehouden dat Barcola niet te koop was, maar de aanvaller weigert voorlopig zijn contract, dat loopt tot juni 2028, te verlengen. Daardoor staat de deur naar een vertrek inmiddels op een kier.

Barcola heeft zelf al akkoord

Barcola zelf zou ondertussen al een akkoord hebben bereikt met Liverpool over zijn persoonlijke voorwaarden. Het nieuwe bod van de Engelsen kan voor hem dan ook als een belangrijk signaal worden gezien. Liverpool toont daarmee dat het bereid is om serieus door te zetten voor zijn komst.


Bij de Reds worden de onderhandelingen geleid door sportief directeur Richard Hughes, terwijl Luis Campos namens PSG betrokken is. Ook Nasser Al-Khelaïfi houdt zich met het dossier bezig.

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