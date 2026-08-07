Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark van Bommel wil snel duidelijkheid krijgen over de toekomst van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. De doelman kondigde na het WK aan dat hij liefst een sabbatjaar zou nemen bij de nationale ploeg en de Nations League-wedstrijden zou overslaan.

De nieuwe bondscoach wil daar echter eerst persoonlijk met hem over spreken. Een bezoek aan Madrid staat dan ook op de planning. Van Bommel wil samen met Vincent naar Courtois trekken zodra de doelman opnieuw volledig in het ritme van Real Madrid zit. Een datum ligt nog niet vast.

"We gaan met Thibaut praten en horen hoe hij er zelf naar kijkt. Uiteraard zullen wij ook onze mening geven", vertelde Van Bommel op zijn eerste persconferentie. "We gaan daar niet naartoe met het idee dat het per se dit of dat moet worden. We willen eerst rustig met hem praten."

Geen beslissing na één gesprek

Courtois maakte zijn standpunt na het WK duidelijk, maar Van Bommel benadrukt dat er sindsdien al contact is geweest. Wat er precies tijdens dat gesprek werd gezegd, wilde hij niet prijsgeven.

De bondscoach wil zich voorlopig ook niet vastpinnen op twee mogelijke scenario’s: Courtois overtuigen om toch beschikbaar te blijven of volledig afscheid nemen van de nationale ploeg.

"Daar moet je jezelf nu ook niet op vastleggen", reageerde hij. "Wat hij destijds vlak na een wedstrijd in de media heeft gezegd, was vanuit zijn standpunt logisch. Maar wij gaan daar nu geen beslissing over nemen op basis van één FaceTime-gesprek." Van Bommel sluit zelfs niet uit dat Courtois ondertussen anders naar de situatie kijkt.



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Van Bommel vermijdt discussie over principe

De vraag blijft wel wat België doet wanneer Courtois effectief bepaalde interlands wil overslaan en later opnieuw wil aansluiten. Dat zou immers een precedent kunnen vormen voor andere internationals.

Ook daarover wilde Van Bommel nog geen algemene regel uitspreken. Eerst komt het persoonlijke gesprek. Courtois zou binnenkort de trainingen hervatten. Zodra hij opnieuw volledig bezig is met zijn club, wil de Belgische staf richting Madrid vliegen.

"We doen het allemaal rustig", besloot Van Bommel. "Als wij samen met Thibaut iets te melden hebben, dan zullen we dat doen." Voorlopig blijft de deur dus volledig open. Courtois heeft zijn wens uitgesproken, maar de nieuwe bondscoach wil pas na een rechtstreeks gesprek bepalen hoe de samenwerking met zijn nummer één verdergaat.