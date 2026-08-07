Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk"

De terugkeer van Brecht Dejaegere en KV Kortrijk in de Jupiler Pro League eindigde in mineur. De promovendus ging met 3-0 onderuit tegen landskampioen Club Brugge, maar voor Dejaegere was het toch een bijzondere dag. De aanvoerder beleefde vlak voor de aftrap namelijk een mooi familiemoment.

Dankzij de promotie naar 1A verlengde Dejaegere zijn contract bij KV Kortrijk met één seizoen. De club kondigde die contractverlenging aan met een opvallende video. Daarin trapt het zoontje van Dejaegere een balletje in de tuin, terwijl zijn vader glimlachend toekijkt.

"Je was zo belangrijk dit seizoen", klinkt het in de video. "Ik zou het missen." Uiteindelijk is het de jongste Dejaegere die zijn papa over de streep trekt

Brecht Dejaegere blijft nog een jaar een Kerel. 🙌



Onze kapitein verlengt zijn contract met één seizoen:https://t.co/WUVHKNk42W pic.twitter.com/r7w7GO7cVS — KV Kortrijk (@kvkofficieel) May 7, 2026

Enkele maanden later mocht het zoontje van de Kortrijk-aanvoerder zijn vader ook begeleiden bij diens terugkeer op het hoogste niveau. Een moment dat Dejaegere duidelijk koesterde.

"Het was heel leuk om vandaag met mijn zoontje op te lopen. Dat was echt een heel leuk momentje", vertelt de aanvoerder.



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Dejaegere blijft strijdvaardig na valse start

Ondanks de zware nederlaag tegen Club Brugge genoot Dejaegere dan ook van zijn terugkeer in de Jupiler Pro League. "Ik heb er wel van genoten om terug te zijn."

Sportief liep het minder goed af voor Kortrijk. De West-Vlamingen konden weinig inbrengen tegen de landskampioen en moesten uiteindelijk met lege handen terug naar huis. Toch wil Dejaegere niet te lang blijven stilstaan bij de nederlaag.

"Ik voel me goed. Fysiek voel ik me goed en ik probeer altijd het beste van mezelf te geven", klinkt het strijdvaardig.

Dejaegere beseft dat Kortrijk na de promotie voor een stevige uitdaging staat in 1A. "We moeten de punten pakken", klinkt het. De nederlaag tegen Club Brugge mag dan ook niet blijven nazinderen. De promovendus moet snel de knop omdraaien en zich richten op de volgende wedstrijden. Beginnen met volgende week thuis tegen Antwerp.