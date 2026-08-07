Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in
Foto: © photonews
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De Engelse voetbalbond (FA) heeft ingegrepen na de dood van Billy Vigar. In de National League verdwijnen vaste stenen, betonnen en bakstenen obstakels langs de velden. Clubs krijgen opdracht om de gevaarlijke constructies zo snel mogelijk te verwijderen of af te schermen.

Dodelijk ongeval met ex-Arsenal-speler als aanleiding

De beslissing komt er bijna een jaar na het overlijden van Billy Vigar. De voormalige jeugdspeler van Arsenal was amper 21 jaar oud toen hij in september 2025 om het leven kwam na een zwaar hoofdtrauma tijdens een amateurwedstrijd.

Vigar kwam tijdens die wedstrijd ongelukkig in botsing met een betonnen afscheiding die zich vlak naast het speelveld bevond. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op en overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Het drama zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid van amateurvoetbalvelden in Engeland. De FA startte daarop een onderzoek naar de omstandigheden waarin wedstrijden op de lagere niveaus worden gespeeld. Daarbij werd onder meer gekeken naar de afstand tussen de zijlijn en vaste obstakels.

Nu heeft de Engelse bond beslist om de regels aan te scherpen. De maatregel geldt voor de National League en de onderliggende niveaus, de vijfde en zesde klasse van het Engelse voetbal.

Clubs moeten gevaarlijke constructies aanpakken

De nieuwe regelgeving richt zich specifiek op vaste afscheidingen uit baksteen, betonblokken en beton. Die moeten worden verwijderd zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer een constructie om structurele redenen niet kan verdwijnen, moet ze worden voorzien van een geschikte bescherming.

De FA wil daarmee vermijden dat spelers bij een val of botsing rechtstreeks tegen een harde constructie terechtkomen. Vooral op amateurvelden staan dergelijke obstakels soms bijzonder dicht bij de zijlijn.

De aanpassingen moeten bovendien relatief snel worden uitgevoerd. De nieuwe veiligheidsmaatregelen werden opgesteld na overleg met onafhankelijke experts op het vlak van gezondheid en veiligheid en zijn bedoeld om vanaf het seizoen 2026-2027 te worden toegepast.

Ook financieel wordt de operatie ondersteund. Zowel de FA als de Premier League zullen middelen beschikbaar stellen om clubs te helpen de noodzakelijke aanpassingen aan hun infrastructuur uit te voeren.

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