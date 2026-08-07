OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

Anderlecht blijft ook investeren in de toekomst. Terwijl de eerste ploeg donderdag nog Europees aan de slag was tegen PAOK en met een 0-1-zege terugkeerde uit Thessaloniki, heeft paars-wit een nieuwe aanvaller vastgelegd voor de RSCA Futures. De 20-jarige Willsem Boussaid komt over uit Frankrijk.

Op de clubwebsite bevestigt Anderlecht dat Boussaid een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend, met een optie op nog een extra jaar. De Frans-Algerijnse flankaanvaller verlaat LB Châteauroux en zal in eerste instantie aansluiten bij de Futures.

Van Franse jeugdopleidingen naar Anderlecht

Boussaid is van opleiding een rechtsbuiten, maar kan door zijn technische kwaliteiten ook op andere aanvallende posities uit de voeten. Hij groeide op in Créteil, in de buurt van Parijs, en doorliep tijdens zijn jeugd verschillende opleidingen.

Na zijn eerste voetbaljaren bij US Créteil-Lusitanos speelde hij onder meer voor US Lusitanos Saint-Maur en RC Joinville. In 2021 volgde een overstap naar RC Strasbourg Alsace. Daarna kwam hij ook terecht bij SCO Angers.

Zijn weg naar het profvoetbal verliep niet helemaal rechtlijnig. Na zijn periode bij Angers zat Boussaid vijf maanden zonder club. In december 2025 kreeg hij een nieuwe kans bij La Berrichonne de Châteauroux, actief in National 1.

Daar verzamelde hij tijdens de tweede helft van het seizoen 15 wedstrijden bij de eerste ploeg. Zijn statistieken bleven voorlopig beperkt: Boussaid scoorde niet en gaf één assist.



Lees ook... Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht›

Ook internationale ervaring in de jeugd

Op internationaal niveau kwam Boussaid eerder uit voor Frankrijk. In 2022 speelde hij mee in de kwalificaties voor het EK Onder 17. Intussen heeft de winger ervoor gekozen om Algerije te vertegenwoordigen.

Bij Anderlecht krijgt hij nu de kans om zich verder te ontwikkelen via de RSCA Futures. De Brusselaars halen met hem dus geen speler die meteen voor de eerste ploeg wordt gehaald, maar wel een jonge aanvaller met ervaring in het Franse seniorenvoetbal.

De transfer valt bovendien midden in een drukke periode voor paars-wit. Donderdag vocht de eerste ploeg zich bij PAOK naar een belangrijke Europese overwinning, terwijl achter de schermen tegelijk verder wordt gebouwd aan de kern voor de toekomst.