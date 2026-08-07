PSG doet er nog eens 10 miljoen bij: Mika Godts op weg naar Parijs, samen met wereldkampioen

Mika Godts lijkt steeds dichter bij een droomtransfer naar Paris Saint-Germain te komen. De Belgische winger heeft al een persoonlijk akkoord met de Champions League-winnaar, terwijl PSG nu ook Ajax probeert te overtuigen met een stevig verbeterd bod.

Mika Godts lijkt steeds dichter bij een droomtransfer naar Paris Saint-Germain te komen. De Belgische winger heeft al een persoonlijk akkoord met de Champions League-winnaar, terwijl PSG nu ook Ajax probeert te overtuigen met een stevig verbeterd bod. In Parijs dromen ze bovendien van de komst van een wereldkampioen die Godts mogelijk zou kunnen vervoegen.

De transfer van Godts naar de Franse hoofdstad lijkt stilaan in een beslissende fase te komen. De 21-jarige Belg heeft volgens de laatste berichtgeving al een akkoord bereikt over zijn persoonlijke voorwaarden bij PSG. De Parijzenaars moeten enkel nog een overeenkomst vinden met AFC Ajax, maar lijken daarvoor bereid diep in de buidel te tasten.

PSG heeft zijn bod inmiddels verhoogd naar 50 miljoen euro plus bonussen. Dat bedrag moet Ajax overtuigen om afscheid te nemen van een speler die de voorbije seizoenen uitgroeide tot een van de grootste talenten in de Nederlandse competitie.

De Franse topclub ziet in Godts het perfecte profiel voor de toekomst. Zijn snelheid, technische kwaliteiten en vermogen om vanuit de flank gevaar te creëren sluiten aan bij het aanvallende voetbal dat trainer Luis Enrique in Parijs wil brengen.

Godts kan Ajax verlaten met opgeheven hoofd

Opvallend genoeg kwam Godts nog gewoon in actie voor Ajax. De Belgische flankaanvaller stond aan de aftrap in het Europese duel tegen Shelbourne en liet meteen zijn waarde zien. Hij versierde vroeg in de wedstrijd een strafschop en nam zelf de verantwoordelijkheid om die om te zetten. Ajax won uiteindelijk met 3-1.





Het zou zomaar zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers kunnen zijn. Godts groeide in korte tijd uit tot een publiekslieveling in Amsterdam en werd ook bij de Rode Duivels steeds nadrukkelijker gevolgd.

Zijn ontwikkeling is opmerkelijk. De Belg kwam enkele jaren geleden nog uit voor Jong Genk, maar werkte zich dankzij zijn explosiviteit, dribbelkwaliteiten en rendement op richting de Europese top. Een transfer van 50 miljoen euro plus bonussen zou hem bovendien in één klap bij de duurste Belgische transfers ooit brengen.

Voor Ajax betekent een vertrek eveneens een enorme financiële meevaller. De Nederlandse club haalde Godts destijds relatief goedkoop weg uit de jeugdopleiding van Genk en kan nu een veelvoud van dat bedrag incasseren.

PSG wil ook wereldkampioen Ferran Torres

Godts zou in Parijs mogelijk meteen een bijzonder bekende ploegmaat krijgen. PSG heeft namelijk ook Ferran Torres op de radar staan.

De Spaanse aanvaller staat momenteel nog onder contract bij FC Barcelona, maar zijn toekomst in Catalonië is onzeker. Torres werd in 2026 wereldkampioen met Spanje en beschikt daarnaast over een pak ervaring dankzij passages bij Manchester City FC en Valencia.