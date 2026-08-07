PSG doet er nog eens 10 miljoen bij: Mika Godts op weg naar Parijs, samen met wereldkampioen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
PSG doet er nog eens 10 miljoen bij: Mika Godts op weg naar Parijs, samen met wereldkampioen
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Mika Godts lijkt steeds dichter bij een droomtransfer naar Paris Saint-Germain te komen. De Belgische winger heeft al een persoonlijk akkoord met de Champions League-winnaar, terwijl PSG nu ook Ajax probeert te overtuigen met een stevig verbeterd bod.

Mika Godts lijkt steeds dichter bij een droomtransfer naar Paris Saint-Germain te komen. De Belgische winger heeft al een persoonlijk akkoord met de Champions League-winnaar, terwijl PSG nu ook Ajax probeert te overtuigen met een stevig verbeterd bod. In Parijs dromen ze bovendien van de komst van een wereldkampioen die Godts mogelijk zou kunnen vervoegen.

De transfer van Godts naar de Franse hoofdstad lijkt stilaan in een beslissende fase te komen. De 21-jarige Belg heeft volgens de laatste berichtgeving al een akkoord bereikt over zijn persoonlijke voorwaarden bij PSG. De Parijzenaars moeten enkel nog een overeenkomst vinden met AFC Ajax, maar lijken daarvoor bereid diep in de buidel te tasten.

PSG heeft zijn bod inmiddels verhoogd naar 50 miljoen euro plus bonussen. Dat bedrag moet Ajax overtuigen om afscheid te nemen van een speler die de voorbije seizoenen uitgroeide tot een van de grootste talenten in de Nederlandse competitie.

De Franse topclub ziet in Godts het perfecte profiel voor de toekomst. Zijn snelheid, technische kwaliteiten en vermogen om vanuit de flank gevaar te creëren sluiten aan bij het aanvallende voetbal dat trainer Luis Enrique in Parijs wil brengen.

Godts kan Ajax verlaten met opgeheven hoofd

Opvallend genoeg kwam Godts  nog gewoon in actie voor Ajax. De Belgische flankaanvaller stond aan de aftrap in het Europese duel tegen Shelbourne en liet meteen zijn waarde zien. Hij versierde vroeg in de wedstrijd een strafschop en nam zelf de verantwoordelijkheid om die om te zetten. Ajax won uiteindelijk met 3-1.

Het zou zomaar zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers kunnen zijn. Godts groeide in korte tijd uit tot een publiekslieveling in Amsterdam en werd ook bij de Rode Duivels steeds nadrukkelijker gevolgd.

Zijn ontwikkeling is opmerkelijk. De Belg kwam enkele jaren geleden nog uit voor Jong Genk, maar werkte zich dankzij zijn explosiviteit, dribbelkwaliteiten en rendement op richting de Europese top. Een transfer van 50 miljoen euro plus bonussen zou hem bovendien in één klap bij de duurste Belgische transfers ooit brengen.

Voor Ajax betekent een vertrek eveneens een enorme financiële meevaller. De Nederlandse club haalde Godts destijds relatief goedkoop weg uit de jeugdopleiding van Genk en kan nu een veelvoud van dat bedrag incasseren.

PSG wil ook wereldkampioen Ferran Torres

Godts zou in Parijs mogelijk meteen een bijzonder bekende ploegmaat krijgen. PSG heeft namelijk ook Ferran Torres op de radar staan.

De Spaanse aanvaller staat momenteel nog onder contract bij FC Barcelona, maar zijn toekomst in Catalonië is onzeker. Torres werd in 2026 wereldkampioen met Spanje en beschikt daarnaast over een pak ervaring dankzij passages bij Manchester City FC en Valencia.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa Live

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa

19:30
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
1
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00
Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

17:45
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

17:30
11
Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

17:00
Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

16:30
Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

16:00
'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

15:30
Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

15:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

14:30
2
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

14:00
6
Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

13:30
17
KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

13:00
1
LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

12:10
Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

12:30
2
Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

12:00
2
Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

11:30
Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak Reactie

Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak

10:45
1
Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

11:00
Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

10:30
1
Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Interview

Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde"

09:50
3
🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

10:06
13
Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

10:00
7
Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

09:20
Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

09:00
12
KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

08:30
4
Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

08:00
3
Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

07:17
Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

06:30
6
Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven" Reactie

Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven"

06:00
1
Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk" Reactie

Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk"

23:26

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Cercle Brugge: 2-1 The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect” Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af stephen king stephen king over Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?" JaKu JaKu over Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal Jasperd Jasperd over DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved