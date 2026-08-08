Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft in een kolkend Thessaloniki precies gedaan wat nodig was: winnen. De vroege goal van Mihajlo Cvetkovic gaf de Brusselaars een droomstart, waarna ze vooral moesten overleven. Dat lukte dankzij een sterke organisatie, een gestopte penalty van Colin Coosemans en vooral heel veel karakt

Anderlecht had terecht een broeierige sfeer verwacht in Thessaloniki, maar die werd al na 16 seconden bekoeld door de vroege treffer van Mihajlo Cvetkovic. Ondanks enkele schrikmomenten, vooral bij de solo-opstoten van Yiánnis Konstantélias — waaronder een penalty die geparreerd door Colin Coosemans werd — sleepten de Mauves de overwinning binnen.

Een ploeg die kromde, maar niet brak

"We hebben een sterke wedstrijd neergezet, al begon die heel vroeg met dat doelpunt", reageerde Giulian Biancone aan de micro van Sporza. "Het is nooit vanzelfsprekend om een voorsprong 90 minuten te bewaren."

Hij omschreef de confrontatie als een "echte bokswedstrijd": Anderlecht nam meteen het initiatief, zakte daarna terug in en incasseerde veel, maar hield stand. Biancone prees de defensieve organisatie en de vechtlust: "We hebben alle aanvallen pareren, we hebben gewonnen op karakter."

Biancone prijst de jonge kern

De verdediger gebruikte geen loze woorden: Anderlecht stak de handen uit de mouwen. "We speelden een wedstrijd van mannen. De jongeren toonden veel volwassenheid. Ik ben trots op het team. Velen zeiden dat ik bij een groep kwam die er nog niet klaar voor was — die kritiek hebben we het zwijgen opgelegd."

Die mentaliteit kwam door in het spel: niet altijd fraai, maar doelgericht en collectief. Biancone zelf was een stabiele factor achterin en gaf aan dat het karakter van de ploeg even belangrijk was als de tactiek.

Nooit te vroeg juichen: focus op de return en de competitie

Toch waarschuwde hij voor overmoed. "Dit is maar de eerste helft van deze dubbele confrontatie. De terugwedstrijd wordt even zwaar, misschien nog zwaarder. We rekenen op het Lotto Park om ons vooruit te duwen. Voorlopig concentreren we ons op de match van dit weekend tegen La Louvière."

Kort door de bocht: Anderlecht vertrekt met een nuttige uitoverwinning en meer vertrouwen, maar de klus is nog niet geklaard. De return in het Lotto Park en de druk van de competitie blijven volgen — precies de test waarop dit jonge team zich verder kan bewijzen.

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