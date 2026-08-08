Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

“Lee, Lee, Lee.” Het Brugse publiek heeft er een nieuwe publiekslieveling bij. Hanbeom Lee had amper twee trainingen met zijn nieuwe ploegmaats achter de rug, maar kreeg na zijn officiële debuut voor Club Brugge meteen de prijs voor Man van de Match.

De Zuid-Koreaanse verdediger liet niet alleen een bijzonder volwassen indruk na, hij lijkt ook een profiel te hebben waar Blauw-Zwart nog veel plezier aan kan beleven.

Nog geen kwartier was de competitieopener bezig toen Lee voor het eerst nadrukkelijk van zich liet horen. Met een uitstekende tackle voorkwam hij een vroege Kortrijkse openingstreffer en meteen kreeg hij de handen van Jan Breydel op elkaar. Daarna werd zijn optreden alleen maar overtuigender.

De 24-jarige verdediger, die deze zomer overkwam van FC Midtjylland, won zijn duels, verdedigde agressief wanneer het nodig was en bleef opvallend rustig aan de bal. Ook zijn laterale passing viel op. Lee probeerde niet zomaar elke bal weg te werken, maar zocht geregeld naar een oplossing vooruit. Zelfs een technische dribbel achter het steunbeen kreeg het Brugse publiek aan het lachen en applaudisseren.

Het hoogtepunt kwam in de tweede helft. Met een uitstekende balverovering lag Lee mee aan de basis van de aanval die uiteindelijk tot de 2-0 leidde. Opnieuw rolde zijn naam door Jan Breydel: “Lee, Lee, Lee!” Dat allemaal na amper twee trainingen.

Een profiel dat Club Brugge goed kan gebruiken

De eerste indruk van Lee is vooral interessant omdat hij verschillende kwaliteiten combineert. Hij oogt fysiek sterk, is dominant in de lucht en gaat graag het duel aan, maar voelt zich tegelijk comfortabel met de bal aan de voet. Dat laatste is belangrijk voor een Club Brugge dat vanuit de verdediging verzorgd wil opbouwen.



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Lee omschrijft zichzelf als een rustige speler. “Het is mijn natuur om zeer rustig te spelen. Mijn sterktes zijn in de lucht, met het hoofd en met de bal aan de voet.”

Precies die combinatie kan hem interessant maken op het hoogste niveau. Club Brugge heeft achterin nood aan verdedigers die duels kunnen winnen, maar ook bestand zijn tegen hoge druk. Een centrale verdediger die na een balverovering niet meteen panikeert en de vrije man durft te zoeken, geeft een ploeg extra mogelijkheden in de opbouw.

Bovendien lijkt Lee niet iemand die veel tijd nodig heeft om zich aan te passen. Hij zocht meteen de samenwerking met Brandon Mechele op en vroeg de ervaren verdediger zelfs voor de wedstrijd om hem te helpen. Dat Mechele naast hem staat, kan voor Lee een belangrijke troef worden.

Van Midtjylland naar een groter podium

Club Brugge haalde Lee weg bij FC Midtjylland met de verwachting dat hij op termijn een belangrijke rol kan spelen. Zijn debuut doet alvast vermoeden dat de Bruggelingen mogelijk opnieuw een interessante transfer hebben gedaan.

Tegelijk is voorzichtigheid geboden. Eén wedstrijd maakt nog geen topverdediger. De Zuid-Koreaan zal binnenkort tegenover veel sterkere aanvallers komen te staan en krijgt mogelijk ook op Europees niveau zware opdrachten. Zelf beseft hij dat maar al te goed.

“Het was al goed vandaag, maar ik wil nog beter worden. Mijn spel moet ook beter zijn, want straks komen er nog sterkere tegenstanders, zoals in de Champions League.”