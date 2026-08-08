Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling
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Gianni Infantino krijgt opnieuw een stevige storm over zich heen. De FIFA-voorzitter wordt nu in verband gebracht met een vermeende persoonlijke relatie uit zijn periode bij UEFA. Een voormalige medewerkster zou de Europese voetbalbond na een opvallende financiële regeling hebben verlaten.

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, krijgt opnieuw negatieve aandacht. Na eerder opduikende controverses — van een vredesprijs voor Donald Trump tot de omstreden annulering van de rode kaart voor Folarin Balogun, scheidsrechterlijke missers tijdens het WK en het voorstel om aandelen van het wereldkampioenschap te verkopen — duikt er nu een zaak op die teruggrijpt naar zijn tijd bij de UEFA.

Nieuwe beschuldigingen uit de UEFA-periode

De kwestie draait rond de vroegere jaren waarin Infantino secretaris-generaal was van de Europese voetbalbond. Volgens onderzoek zou een voormalige medewerkster de organisatie hebben verlaten na een forse financiële vergoeding. Die vertrekregeling zou ook de kosten voor een MBA-opleiding hebben gedekt. Het Britse The Telegraph trekt een link tussen die vertrekvergoeding en een vermeende persoonlijke relatie tussen de vrouw en Infantino.

Wat meldt The Telegraph precies?

Het verhaal van de krant bevat details over de vergoeding en suggereert dat de manier waarop sommige personeelsleden binnen UEFA zijn gepromoveerd of vergoed, vragen oproept. Er wordt gewezen op mogelijke belangenvermenging en een interne cultuur die toeliet dat persoonlijke relaties invloed hadden op loopbanen en ontslagvoorwaarden. Voor Infantino betekent dit dat oud-beelden van zijn leidinggevende jaren opnieuw worden onderzocht.

Reactie van UEFA en verdediging door FIFA

UEFA bevestigt dat er een bedrag is uitbetaald bij het vertrek van de betrokken medewerkster, maar benadrukt dat de interne procedures sindsdien zijn aangepast. De Europese bond wil aangeven dat haar governance sindsdien is hervormd en dat vergelijkbare situaties nu anders worden afgehandeld.

De FIFA steekt haar verdediging in de aanval en noemt de aantijgingen lasterlijk. Infantino zelf heeft in het verleden herhaaldelijk gezegd dat zijn tijd bij UEFA achter hem ligt en dat hij zijn functie bij de wereldvoetbalbond naar behoren uitoefent. In dit dossier blijft het woord van de betrokken partijen tegenover elkaar staan.

Politieke en bestuurlijke gevolgen

De zaak valt samen met spanningen tussen FIFA en sommige Europese bonden. Ook nadat het plan om delen van het WK te verkopen van de baan is, houdt UEFA vast aan een harde lijn: de boycot blijft, en er klinkt steeds luider vraag naar het aftreden van Infantino. Kritiek op zijn leiderschap en de transparantie van beslissingen stapelt zich op.

Wat betekent dit voor FIFA?

Voor Infantino draait de impact niet alleen om één onthulling, maar om een breder patroon van controverse dat zijn mandaat onder druk zet. Voor UEFA en andere Europese bonden gaat het over reputatie en geloofwaardigheid: hoe voorkom je dat oude praktijken opnieuw opspelen en het vertrouwen van clubs, fans en sponsors beschadigen? 

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