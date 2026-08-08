KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

KRC Genk begint zijn toernooi met een uitwedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem. Dat wordt meteen een pittig duel, beseffen ze bij de Limburgers maar al te goed. Er is sowieso ook nog heel wat werk aan de winkel op de transfermarkt.

KRC Genk heeft er al een pittige transfermercato op zitten, waarbij ze aan inkomende zijde hun clubrecord braken met een transfer van meer dan elf miljoen euro voor Rafiu Durosinmi en ook aan uitgaande zijde gebeurde er al heel wat.

Kos Karetsas vertrok onder meer en ook vooraan is er al wel wat gebeurd én gaat er ook vooral nog heel wat gebeuren. Noah Adedeji-Sternberg lijkt al eventjes op weg naar Club Brugge en dat zorgt voor beroering binnen de club.

KRC Genk heeft werk aan de winkel en ziet nog sterkhouders vertrekken

Coach Thorup moest zijn speler komen bijspringen, want hij werd door de eigen fans uitgefloten tijdens een oefenwedstrijd. Niet de manier waarop je als nieuwe coach je seizoen wil beginnen, terwijl de club ook niet meer rekent op Yira Sor.

Die zou ook nog kunnen vertrekken, waardoor er niet al te veel aanvallend geweld meer over zal blijven. Ook Zakaria El Ouahdi lijkt ondertussen nog op weg naar een mooie transfer - dat is hem vorig jaar ook min of meer beloofd, toen hij zich voorbeeldig opstelde en aangaf nog een jaartje bij Genk te willen blijven.

Inkomend geweld op komst bij KRC Genk? De Condé aan het werk

In een jaar zonder Europees voetbal hoeft de kern niet per se enorm breed te zijn, want de Limburgers gaan zelfs met een goed bekertoernooi geen 40 wedstrijden moeten spelen in de nieuwe jaargang - ook op dat gebied is het einde van de play-offs impactvol.





Ook Sadick en Van Crombrugge zouden bij een goede aanbieding nog kunnen vertrekken en dus mag er ook wel wat gaan bijkomen in de kern. De Condé is op zoek naar een centrale verdediger, een winger en een opvolger voor El Ouahdi als die zou vertrekken.