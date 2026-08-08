KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen staat op het punt om Leo Hjelde aan de selectie toe te voegen. De Maneblussers hebben een akkoord bereikt met Sunderland over een definitieve transfer van de 22-jarige Noor.

Hjelde moet in Mechelen een nieuwe start maken nadat hij er bij Sunderland niet in slaagde om een vaste plaats in de Premier League te veroveren.

Leo Hjelde voor vier seizoenen naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft een akkoord gevonden met Sunderland en Hjelde zal een contract voor vier seizoenen ondertekenen bij KV Mechelen. Over de transfersom is voorlopig niets bekend. Sunderland heeft wel een doorverkooppercentage laten opnemen in de overeenkomst, waardoor de Engelse club ook in de toekomst nog kan profiteren van een eventuele lucratieve transfer van de verdediger.

Hjelde is een opvallend profiel voor Mechelen. De linksvoetige verdediger kan centraal achterin spelen, maar ook als linksback worden uitgespeeld. Met zijn lengte van ongeveer 1,90 meter brengt hij bovendien de nodige fysieke présence mee. Hij werd opgeleid bij Celtic en maakte daarna via Ross County en Leeds United zijn weg naar het Engelse profvoetbal.

Niet helemaal kunnen doorzetten bij Sunderland

Bij Leeds kreeg Hjelde al op jonge leeftijd zijn kans. Hij maakte er zijn debuut in de FA Cup en verscheen ook in de Premier League. Vervolgens werd hij uitgeleend aan Rotherham United, waarna Sunderland hem in januari 2024 definitief overnam.

Zijn avontuur bij Sunderland verliep vervolgens met ups en downs. Hjelde maakte deel uit van de ploeg die promotie naar de Premier League afdwong via de play-offs, maar kon zich daarna niet doorzetten op het hoogste niveau. Sunderland leende hem in februari 2026 uit aan Sheffield United om opnieuw speelminuten te verzamelen.





Die stap naar Mechelen kan dan ook belangrijk worden voor zijn verdere ontwikkeling. Hjelde heeft al ervaring opgedaan in verschillende Engelse competities, maar zoekt nu vooral regelmaat. In België krijgt hij de kans om opnieuw een belangrijke rol te spelen en zich op een andere manier te bewijzen.

Voor KV Mechelen is het bovendien een transfer met potentieel. De club haalt geen ervaren verdediger op het einde van zijn carrière, maar een 22-jarige die al Premier League-ervaring heeft en nog een stevige groeimarge bezit. Bovendien kan hij door zijn veelzijdigheid meerdere posities in de defensie invullen.