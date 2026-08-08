Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde"

Blauw-zwart kende niet altijd een vlekkeloze avond tegen KV Kortrijk, maar hield de drie punten zonder al te veel problemen thuis. Na afloop toonde aanvoerder Hans Vanaken zich tevreden, al was er één nieuwkomer die er met kop en schouders bovenuit stak.

Hanbeom Lee stond amper enkele dagen na zijn aankomst meteen aan de aftrap en maakte indruk tijdens zijn competitiedebuut. De Zuid-Koreaanse verdediger hield zich defensief uitstekend staande, werd meermaals toegezongen door de Brugse supporters en mocht na afloop zelfs de trofee voor Man van de Match in ontvangst nemen.

Lee had dan ook meteen een belangrijk moment in de wedstrijd. Nadat doelman Sommer in de fout ging, moest de verdediger met een cruciale tackle een tegendoelpunt voorkomen. Ook daarna bleef hij bijzonder secuur. Met een sterke interventie die rechtstreeks een doelpunt opleverde, zette hij de kers op de taart van een uitstekend debuut.

Goede samenwerking met Mechele

Ook naast zijn defensieve kwaliteiten kan Lee een wapen worden voor Club Brugge. Met zijn lengte moet de 24-jarige verdediger bij stilstaande fases voor extra gevaar kunnen zorgen. Bovendien beschikt hij met Brandon Mechele over een ervaren Rode Duivel naast zich. De samenwerking tussen beide verdedigers verliep meteen opvallend vlot.

"Hij weet alles. Het is mijn eerste wedstrijd, dus ik vroeg wel hulp aan hem aangezien hij veel ervaring heeft. We communiceerden veel en vlot", vertelde Lee na afloop.



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Hans Vanaken onder de indruk

Dat de Zuid-Koreaan meteen indruk maakte, was ook Vanaken niet ontgaan. De Brugse aanvoerder was bijzonder lovend over zijn nieuwe ploegmaat.

"Ongelooflijk wat hij presteerde. Hij verloor geen enkel duel en was zeer sterk aan de bal, en dat na slechts twee trainingen. Wat hij op het veld levert, is een serieuze meerwaarde voor ons", aldus Vanaken. Grote woorden na amper één wedstrijd, maar Lee lijkt alvast snel het vertrouwen van zijn ploegmaats en de Brugse supporters te hebben gewonnen.

Club Brugge betaalde een slordige 7 miljoen euro, exclusief bonussen, voor de Zuid-Koreaanse WK-ganger. Het seizoen is uiteraard nog maar net begonnen, maar zijn debuut doet alvast vermoeden dat blauw-zwart zijn geld goed heeft besteed. Zeker wanneer straks de grotere uitdagingen volgen, met onder meer Union en de Europese topclubs die naar Jan Breydel afzakken, kan Lee een belangrijke troef worden in het hart van de blauw-zwarte defensie.