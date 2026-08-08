Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven"

Club Brugge is met een overtuigende 3-0-zege aan de competitie begonnen, maar volgens KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere geeft de uitslag niet helemaal weer hoe de wedstrijd verliep. De promovendus kreeg in de eerste helft nochtans enkele mogelijkheden om de landskampioen pijn te doen.

Al na iets meer dan vijf minuten kwam Kortrijk dicht bij de openingstreffer. Brecht Dejaegere dropte een gevaarlijke bal in de rug van de Brugse defensie, waar doelman Sommer niet goed gepositioneerd stond. Koyalipou kon rond de Zwitser, maar zag zijn poging nog gekeerd worden. Nieuwkomer Han-beom Lee kwam uitstekend terug en voorkwam erger.

Het was een van de momenten waarop Kortrijk volgens Jonckheere aanspraak mocht maken op meer. "In de eerste helft hebben we twee, drie grote kansen, terwijl Club wel dominant was aan de bal zonder dat wij reuzekansen weggaven", blikt de Kortrijk-coach terug.

"Dus we zijn toch twee, drie keer gevaarlijk geweest in de eerste helft. Voor mij zitten daar twee honderd procent kansen bij. Dan ga je wel met een goed gevoel en met geloof de kleedkamer in. Dat was ook het gevoel bij de jongens en bij mij."

"Tot de 2-0 hebben ze eigenlijk niks gecreëerd"

Na de pauze bleef Kortrijk volgens Jonckheere lang in de wedstrijd. "Eigenlijk doe je de tweede helft defensief beter dan de eerste helft. Tot de 2-0 hebben ze eigenlijk niks gecreëerd. Letterlijk niks, eerlijk gezegd."





Toch slaagde Kortrijk er zelf onvoldoende in om gebruik te maken van de ruimtes die Club Brugge liet. "Ik moet ook wel zeggen dat wij te weinig gedaan hebben met de omschakelingen. Maar dat zijn leermomenten. Over het algemeen was dit een bemoedigende wedstrijd."

De coach van de promovendus wil dan ook niet te zwaar tillen aan de nederlaag. "Het enige negatieve dat ik wil zeggen over mijn spelers, is dat ze in de tweede helft te weinig met omschakelingen hebben gedaan. Voor mij is 3-0 overdreven, zonder te zeggen dat Club Brugge deze overwinning niet verdiende."

"Er zijn opnieuw positieve zaken om mee te pakken naar volgende week. Ik ben eigenlijk wel tevreden", besluit de coach van Kortrijk.