Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kent u Nana Asare nog? De gewezen speler van KAA Gent maakte grote sier in zijn jaren bij de Buffalo's en was er bij toen ze de titel pakten. Ook Bij KV Mechelen liet hij mooie dingen zien, nu gaat hij aan de slag bij Geraardsbergen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/08).