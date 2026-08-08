Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet
Kent u Nana Asare nog? De gewezen speler van KAA Gent maakte grote sier in zijn jaren bij de Buffalo's en was er bij toen ze de titel pakten. Ook Bij KV Mechelen liet hij mooie dingen zien, nu gaat hij aan de slag bij Geraardsbergen.
Voorzitter Jong Geraardsbergen is in de wolken met de komst van Nana Asare
Voorzitter Pascal De Lauvre heeft ondertussen gereageerd op de komst van de ex-Buffalo. En de voorzitter is alvast in de wolken met Nana Asare als aanwinst. “Het voorbije seizoen was ik zelf nog coach van de beloften. De jongste maanden stond Asare al mee op het oefenveld, zodat hij meteen ingewerkt is."
"Met zijn voetbalachtergrond, persoonlijkheid en ervaring is hij de ideale coach die bovendien perfect past in onze langetermijnvisie. We hebben een bloeiende jeugdwerking die straks ook een vlaggenschip krijgt met een eerste ploeg", aldus De Lauvre in Het Nieuwsblad.
Kent u Nana Asare nog? De gewezen speler van KAA Gent maakte grote sier in zijn jaren bij de Buffalo's en was er bij toen ze de titel pakten. Ook Bij KV Mechelen liet hij mooie dingen zien, nu gaat hij aan de slag bij Geraardsbergen.
Geraardsbergen is niet meteen het centrum van het voetbal dezer dagen. In de buurt van de Muur van Geraardsbergen zitten de meeste ploegen uit de streek gewoon in vierde provinciale. En daarbij ook VK Jong Geraardsbergen, dat die stap in het seizoen 2027-2028 overweegt.
Gaan ze in de toekomst de weg naar boven inzetten? Dat zal nog moeten blijken. Bij de beloften van VK Jong Geraardsbergen is wel een opvallende naam naar boven gekomen: Nana Asare, de ex-speler van KAA Gent en KV Mechelen.
Nana Asare klaar voor nieuwe stap in zijn carrière?
De Ghanees-Belgische verdediger is ondertussen veertig jaar en niet meer actief in het voetbal. Nu lijkt hij echter op weg naar een nieuwe wending in zijn carrière, al wil de minzame verdediger wel geen carrière in het voetbal als coach ambiëren.
Wel wil hij jonkies iets bijbrengen. Asare woont in het nabijgelegen Onkerzele en wil de ploeg helpen, zodat ze volgend jaar de stap kunnen zetten. De gewezen kapitein van onder meer KAA Gent kan dus ook zijn leiderschap doorgeven aan de spelers.
Ex-speler KV Mechelen en KAA Gent ambieert geen carrière als trainer
"Ergens was ik dus wel een leidersfiguur. Veel draaide daarbij ook om het vertrouwen dat ik kreeg bij mijn diverse clubs. Het hoogtepunt van mijn carrière was de landstitel met AA Gent. We voeren door de Gentse kanalen en werden massaal toegejuicht."
"De hele stad stond op stelten", mijmerde Asare in Het Nieuwsblad over die mooie periode. Nu wil hij op het laagste niveau spelers naar een hoger niveau gaan brengen. Voor hem valt het profvoetbal niet te vergelijken met vierde provinciale en gaat het vooral over amusement en voetbalplezier.
Volg KAA Gent - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/08).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief