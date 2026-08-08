Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens
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Sporting Hasselt kwam tijdens de voorbereiding onder meer op bezoek bij Eendracht Aalst Lede. De Oost-Vlamingen hielden het een helft goed vol, maar ondergingen in de tweede helft wel de wet van de sterkste. Sam Kerkhofs? Die had ook evengoed bij Aalst kunnen zitten.

Sam Kerkhofs is momenteel samen met Rik Verheye de grote baas bij Sporting Hasselt. Met dat team werd de promotie naar het profvoetbal afgedwongen vorig seizoen en dus zal het dit seizoen dan toch weer iets helemaal anders worden voor de Limburgers.

Tegen Eendracht Aalst Lede werd met 1-4 gewonnen in de voorbereiding. Het had echter ook helemaal anders kunnen lopen, want Kerkhofs had ook zomaar bij de Oost-Vlamingen kunnen gezeten hebben.

Hoe Sam Kerkhofs bijna sterke man was van Eendracht Aalst

Niet onlogisch, gezien de link die Sam Kerkhofs via zijn zus Kat heeft met ene Dries Mertens, die in het verleden nog bij Eendracht Aalst speelde en daar uiteindelijk ook voor een deel zijn kans kreeg en definitief doorbrak richting een profcarrière.

“Ik was hier een paar jaar geleden effectief bijna aan de slag gegaan. Het voorstel is toen niet per se afgewezen”, aldus Sam Kerkhofs daarover nu in een reactie tegen de officiële kanalen van Eendracht Aalst Lede via de sociale media.

De rol van Dries Mertens in het verhaal

“Het was jullie legende Dries Mertens die toen nog in het buitenland speelde en mij stuurde dat de club te koop stond en om dat eens te onderzoeken. Als het over een behapbare som zou gegaan zijn, dan wilde hij anoniem de club wel helpen.”

“Zo ben ik in die gesprekken terecht gekomen, maar het is er niet van gekomen. De Turken die de club toen hebben overgenomen hebben ook snel ontdekt dat de club er op dat moment niet zo goed voor stond en daarna is het nog slechter gegaan. Nu zijn de plannen beter en is Eendracht Aalst op zijn pootjes terechtgekomen. Het financiële is heel belangrijk in het voetbal.”

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Dries Mertens

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