Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

De bal gaat opnieuw rollen in de Jupiler Pro League, maar naast de strijd om punten en prijzen zal er dit seizoen vooral aandacht zijn voor wat er naast het voetbalveld verandert. De Pro League voert namelijk een reeks opvallende nieuwe arbitrage-regels in die een grote impact kunnen hebben.

De Pro League trapt straks af zonder play-offs, maar het zijn vooral de nieuwe arbitragegewoontes die het gespreksonderwerp zullen zijn. Van extra bevoegdheden voor de VAR tot straffere maatregelen tegen tijdrekken: clubs en spelers zullen hun aanpak moeten bijsturen.

VAR krijgt ruimere slagkracht

De video-assistent scheidsrechter mag dit seizoen in meer situaties ingrijpen. Concreet gaat het om fases die tot nu toe buiten zijn mandaat vielen, maar wel impact hebben op het verloop van een match.

Dit verandert er:

Een verkeerd toegekende corner? De VAR mag de ref daarop wijzen.

Geel dat uitsluiting veroorzaakt (tweede geel)? De VAR kan de scheidsrechter uitnodigen om de fase te herbekijken.

Persoonsverwisseling bij een kaart? Bij een foutieve identificatie mag de VAR corrigeren.

Het doel: minder evidente vergissingen laten doorwegen op de uitkomst, zonder elk detail stil te leggen.

Tijdrekken wordt in de kiem gesmoord

Tijd winnen door tempo te breken is al jaren een frustratie op en naast het veld. De Pro League voert daarom duidelijke drempels in voor wissels en ‘blessures’ die het spel ophouden.



Lees ook... Fred Vanderbiest ziet competitie dit seizoen helemaal veranderen›

Wisselprocedures worden strakker. Duurt een wissel langer dan tien seconden, dan moet de inkomende speler nog een extra minuut aan de zijlijn wachten voor hij het veld op mag. Zo verdwijnt het voordeel van treuzelen bij een voorsprong.

Ook bij blessures verandert er wat. Als de scheidsrechter in die fase géén kaart trekt, moet de geblesseerde speler één minuut langs de kant blijven. Dat ontmoedigt theater, zonder echte blessures te bestraffen: wie echt verzorging nodig heeft, krijgt die, maar het team verliest ook effectief even een veldspeler.

Doelmannen onder het vergrootglas

Keepers zijn vaak meesters in het rekken van seconden. Daarom start de Pro League een testfase met een specifieke maatregel voor doelmannen die tijd verliezen onder het mom van een blessure.

In dat geval krijgt de trainer tien seconden om een veldspeler aan te duiden die één minuut het terrein moet verlaten in plaats van de doelman. Wordt die deadline overschreden, dan moet automatisch de kapitein (als die geen keeper is) tijdelijk naar de kant.

Het signaal is duidelijk: wie tijd wil kopen via de keeper, betaalt er een sportieve prijs voor. Of we die regel meteen al in de praktijk zien, kan snel blijken.