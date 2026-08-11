AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'
Foto: © photonews
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PSG wil Mika Godts absoluut naar Parijs halen. De Franse grootmacht heeft het openingsbod inmiddels verhoogd naar zestig miljoen euro. AFC Ajax is echter niét zinnens om een eurocent van de oorspronkelijke vraagprijs te zakken.

AFC Ajax was van meet af aan héél duidelijk: Mika Godts is te koop voor 65 miljoen euro. En het moet gezegd: de Amsterdammers houden woord. 

Het openingsbod van PSG - de Parijzenaren openden met een slordige 45 miljoen euro - werd door De Godenzonen dan ook resoluut van tafel geveegd. De boodschap kwam héél duidelijk aan in Parijs. 

PSG verhoogt bod naar zestig miljoen euro

Ondertussen verhoogde PSG het bod naar zestig miljoen euro. In de media wordt in zo'n geval al snel gezegd en geschreven dat de betrokken partijen naar elkaar toegroeien. In dat geval was het enkel PSG die stappen in die richting heeft gezet. 

Ajax heeft namelijk geld geroken. Niet alleen PSG heeft concrete interesse in Godts. Ook FC Barcelona, Arsenal FC en Manchester United hebben geïnformeed. Wie het eerst de gevraagde 65 miljoen euro op tafel legt…

AFC Ajax geeft mandaat aan... Jorge Mendes

Om de druk op te voeren heeft Ajax ondertussen Jorge Mendes het mandaat gegeven om te onderhandelen over de transfer van Godts. Dat schrijven de Franse media. Zou de Portugese supermakelaar zelfs nog meer dan 65 miljoen euro uit onze landgenoot krijgen? 

Godts Mika
© photonews

Desalniettemin blijft PSG een streepje voor hebben op de Spaanse en Engelse concurrentie. De Fransen hebben ondertussen al enkele dagen een akkoord met Godts. 

"Maar zolang er geen akkoord is blijf ik tot de laatste minuut alles geven voor Ajax", liet de tweevoudig Rode Duivel optekenen in de Nederlandse media. Al verwachten we dat het akkoord er eerstdaags zal komen.
 

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