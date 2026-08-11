'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

Antoine Sibierski is nog steeds op zoek naar versterkingen. Vooral in het aanvallende compartiment wil de sportief directeur van RSC Anderlecht voor extra slagkracht zorgen. Chidera Ejuke staat opnieuw op de radar van paars-wit.

Antoine Sibierski wil de aanval van RSC Anderlecht extra stofferen. Met Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic telt de kern van paars-wit amper twee spitsen. Vitor Bruno ziet Adriano Bertaccini - al wordt de Italobelg gelinkt aan een transfer - immers niet als een echte nummer negen.

De Portugese coach van Anderlecht gaf al meermaals aan dat hij wil experimenteren met een tweespitsensysteem. Enig probleem: Bruno heeft die mogelijkheid niet. Er kan in zijn ogen simpelweg niet gewisseld of bijgestuurd worden met de twee spitsen die de kern momenteel telt.

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Al wil die prioriteit niét zeggen dat Anderlecht opportuniteiten gaat laten liggen. La Dernière Heure weet dat de Belgische recordkampioen het dossier van Chidera Ejuke opnieuw heeft geopend. Anderlecht informeerde een maand geleden al bij Sevilla FC naar de voorwaarden van de Nigeriaan.

De Spaanse traditieclub vroeg op dat moment nog vier miljoen euro voor de 28-jarige flankaanvaller. Anderlecht haakte af, maar hield het dossier wél in het oog. De stand van zaken? Ejuke loopt nog steeds rond in Andalusië, terwijl Sevilla héél dringend op zoek is naar geld. En daar wil Anderlecht van profiteren.

Sevilla FC heeft héél snel geld nodig en daarvan wil RSC Anderlecht profiteren

Sibierski wil een nieuwe poging wagen om Ejuke naar Brussel te halen. En de Fransman wil zeker niét te veel betalen. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van de Nigeriaan op vier miljoen euro. De sportief directeur mikt op een transfersom die lager ligt dan dat bedrag.





Leuk om weten: Ejuke heeft een verleden bij Antwerp FC. De flankaanvaller werd in 2023 door The Great Old gehuurd van CSKA Moskou én koos na zijn Belgisch hoofstuk voor een transfer naar Spanje. De 14-voudig Nigeriaans international droeg verder de shirts van onder meer sc Heerenveen en Hertha BSC.