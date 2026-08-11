De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise neemt het vanavond op tegen Bodo Glimt met een opvallend smalle selectie. De Brusselaars hebben momenteel amper 17 fitte spelers uit de A-kern ter beschikking en konden voor hun Europese campagne bovendien slechts 21 spelers inschrijven.

Dat is geen eigen keuze: Union botst op de UEFA-regels rond lokaal opgeleide spelers. En ook Fedde Leysen kan dat probleem niet oplossen.

De verdediger is nochtans een Belg, speelt bij een Belgische club en kwam in het verleden uit voor de Belgische jeugdelftallen. Toch telt hij voor de UEFA niet als een lokaal opgeleide speler. Dat is belangrijk, want Union heeft juist een tekort aan spelers die als zogenaamde ‘voetbalbelg’ op de Europese lijst kunnen worden gezet.

Geen 25 spelers voor Union

Voor de Europese clubcompetities mag een club maximaal 25 spelers op zijn A-lijst inschrijven. Daarvan zijn acht plaatsen voorbehouden aan zogenaamde ‘locally trained players’. Een club kan daarbij maximaal vier spelers gebruiken die bij een andere club onder dezelfde nationale voetbalbond werden opgeleid.

Wie niet aan die voorwaarden voldoet, kan gewoon op de Europese lijst worden gezet, maar neemt dan een van de vrije plaatsen in. Als een club onvoldoende lokaal opgeleide spelers heeft, kan ze die ontbrekende plaatsen bovendien niet opvullen met extra buitenlandse of niet-lokaal opgeleide spelers.

Dat is precies waar Union tegenaan loopt. De Brusselaars konden daardoor geen volledige lijst van 25 spelers samenstellen en schreven uiteindelijk slechts 21 A-kernspelers in.

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Dat heeft extra gevolgen omdat de ziekenboeg momenteel behoorlijk gevuld is en Anan Khalaili intussen zijn transfer aan het afwerken is. Union beschikt op dit moment slechts over 17 fitte spelers uit de A-kern. Elke blessure of schorsing kan de Brusselaars daardoor meteen voor een probleem stellen tijdens de Europese campagne.

Waarom Fedde Leysen niet meetelt

De situatie rond Fedde Leysen maakt het probleem extra opvallend. De verdediger is Belg, maar zijn opleiding voldoet niet aan de UEFA-voorwaarden om als lokaal opgeleide speler te worden beschouwd.

De UEFA kijkt daarvoor naar de periode tussen de 15e en 21e verjaardag. Een speler moet gedurende minstens drie seizoenen of 36 maanden bij zijn huidige club of bij een andere club onder dezelfde nationale voetbalbond geregistreerd zijn.

Leysen bracht een deel van zijn jeugd door in België, onder meer bij Westerlo en OH Leuven. Op zestienjarige leeftijd trok hij echter naar PSV. Daardoor vond een belangrijk deel van zijn opleiding plaats in Nederland en kwam hij niet aan de vereiste periode bij Belgische clubs binnen de UEFA-leeftijdsgrens.

Zijn Belgische nationaliteit, zijn verleden bij Belgische jeugdclubs en zijn interlands voor de Belgische jeugdelftallen veranderen daar niets aan.

Een pijnlijk detail voor Union

Voor Union is dat bijzonder vervelend. De club zou op dit moment alle beschikbare spelers goed kunnen gebruiken, maar kan Leysen niet inzetten om een van de ontbrekende plaatsen voor lokaal opgeleide spelers op te vullen.

Het toont tegelijk aan hoe ingewikkeld de Europese regelgeving kan zijn. Een speler kan voor de Belgische voetbalwereld perfect als Belg worden beschouwd, maar voor de UEFA toch niet als ‘locally trained’ gelden.

Union betaalt zo gedeeltelijk de prijs voor zijn internationale transferbeleid. De Brusselaars hebben de voorbije jaren een ploeg uitgebouwd met spelers uit verschillende landen en continenten. Sportief leverde dat enorme successen op, maar bij de samenstelling van de Europese lijst zorgt het voor beperkingen.

En die beperkingen zijn deze keer heel concreet. Union heeft slechts 21 spelers op zijn Europese A-lijst, terwijl er momenteel maar 17 daarvan fit zijn. Fedde Leysen had een deel van die puzzel kunnen oplossen als hij als ‘voetbalbelg’ kon worden beschouwd. Maar dat is dus niet het geval.

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