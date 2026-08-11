De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

Hugo Vetlesen leek een tijdje op weg naar de uitgang bij Club Brugge. De Noor zat geregeld op de bank, verdween zelfs uit de selectie en zag andere middenvelders de voorkeur krijgen. Een transfer leek dan ook steeds waarschijnlijker. Vandaag ziet de situatie er helemaal anders uit.

Vetlesen heeft zich opnieuw in de basis gespeeld en lijkt voorlopig niet meer weg te denken uit het elftal van Ivan Leko. De ommekeer kwam er tijdens de Champions' Play-offs. Op bezoek bij STVV viel de Noor in en bracht hij meteen extra energie. Hij scoorde kort na zijn invalbeurt en werd uitgeroepen tot Man van de Match.

Sindsdien kreeg Vetlesen opnieuw vertrouwen en dat betaalde hij terug. In de Champions' Play-offs scoorde hij drie keer. Alleen Christos Tzolis was bij Club Brugge nog efficiënter in die fase van het seizoen.

Dat is opvallend, zeker als je kijkt naar zijn situatie eerder dit seizoen. In zijn eerste zestien wedstrijden voor Club Brugge kwam Vetlesen amper aan 670 speelminuten. Hij was duidelijk weggezakt in de pikorde en kreeg op bepaalde momenten zelfs een rol op een positie die hem minder goed lag.

Dynamiek die Club nodig heeft

Waarom werkt het nu wel? Een belangrijk deel van het antwoord ligt in zijn profiel. Vetlesen is niet de middenvelder die vooral vanuit zijn positie voor de verdediging opereert. Hij moet het hebben van zijn loopvermogen en zijn gevoel om op het juiste moment door te schuiven. Hij duikt graag op in de zestien, zoekt combinaties en probeert na balverlies meteen druk te zetten.

Dat maakt hem interessant voor een ploeg als Club Brugge, die regelmatig tegenover een laag blok komt te staan. In dergelijke wedstrijden heb je niet altijd behoefte aan een extra speler die de bal komt ophalen. Soms heb je vooral iemand nodig die beweegt en ruimtes creëert.





Daarin verschilt Vetlesen bijvoorbeeld van de vertrokken Raphael Onyedika. De Nigeriaan bracht meer fysieke kracht en is sterk in de duels, terwijl Vetlesen Club vooral meer dynamiek geeft. Hij zorgt ervoor dat het middenveld minder statisch wordt en kan met één loopactie een verdediging uit positie trekken.

Franky Van der Elst zag die ontwikkeling eveneens en stelde eerder dat Vetlesen Onyedika uit de basis had gespeeld.

Een nieuwe kans

Opvallend is dat Vetlesen zelf altijd bleef benadrukken dat hij niet veranderd was. Ook toen hij weinig speelde of zelfs buiten de selectie viel, bleef hij naar eigen zeggen dezelfde speler.

Het verschil is vooral dat hij zijn nieuwe kansen heeft gegrepen. Leko gaf hem opnieuw minuten, Vetlesen liet zien wat hij kan en vervolgens was het moeilijk om hem opnieuw uit het elftal te halen.

Dat maakt zijn situatie bijzonder. Een paar maanden geleden leek een vertrek voor alle partijen logisch. Nu moet Club Brugge zich misschien afvragen of het wel verstandig is om een speler te laten gaan die eindelijk helemaal in zijn ritme zit.

Vetlesen ligt nog tot 2027 onder contract en heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van zo'n vijf miljoen euro. Zijn verhaal toont vooral aan hoe snel de perceptie rond een speler kan veranderen.

Van bijna overbodig naar een belangrijke pion: Vetlesen heeft die ommekeer voorlopig helemaal zelf afgedwongen.