Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Ralf Seuntjens beleefde zaterdagavond een bijzonder moment met Lommel. De ervaren spits scoorde op Stayen tegen STVV het eerste doelpunt van de club op het hoogste niveau in 23 jaar en hielp zijn ploeg uiteindelijk aan een 1-1-gelijkspel.

Voor Seuntjens had die treffer extra betekenis. Lommel keerde dit seizoen terug naar de Jupiler Pro League en uitgerekend hij mocht het eerste doelpunt sinds die comeback voor zijn rekening nemen. "Op deze leeftijd nog promoveren en dan na zoveel jaar opnieuw het eerste doelpunt van de club op het hoogste niveau maken, dat maakt me trots", vertelde hij na afloop.

Van grote twijfels naar opnieuw 1A

Dat Seuntjens überhaupt nog op dit niveau zou voetballen, leek enkele jaren geleden allesbehalve vanzelfsprekend. In 2022 zag zijn situatie er helemaal anders uit.

"Nee, absoluut niet", antwoordde hij op de vraag of hij toen had verwacht dit nog mee te maken. "Ik had toen zelfs niet verwacht dat ik ooit nog op het veld zou staan. Zo ernstig was het na alle onderzoeken die ik had gehad."

Net daarom geniet hij des te meer van de huidige situatie. "Het geeft gewoon een enorm trots gevoel om hier in België op het hoogste niveau te spelen. Daar gaan we dit seizoen gewoon van genieten."

Seuntjens blijft realistisch over Lommel

Ook over de kansen van Lommel in 1A blijft Seuntjens met beide voeten op de grond. Tegen STVV voetbalde de promovendus bij momenten goed mee, maar op andere momenten moest de ploeg ver terugzakken.



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Volgens hem zal dat dit seizoen vaker gebeuren. "Ik denk niet dat veel ploegen in 1A een volledige wedstrijd gaan domineren. Misschien Club Brugge, maar verder…"

Seuntjens verwacht dat Lommel wedstrijden zal moeten leren lezen: momenten kiezen om zelf te voetballen, maar ook accepteren dat de ploeg soms onder druk komt te staan. "Het zou heel knap zijn als wij als promovendus volledige wedstrijden kunnen domineren. Dat is natuurlijk wel iets waar we naar streven, maar zo makkelijk is het niet", besluit hij.