Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing
Word fan van Club Brugge! 5896

Hugo Siquet lijkt deze zomer nergens heen te gaan. Club Brugge heeft een eerste bod van Glasgow Rangers meteen van tafel geveegd en maakte daarbij duidelijk dat de 24-jarige Belg niet te koop is. Dat is opvallend, want Siquet zelf stond wél open voor een overstap naar Schotland.

Volgens Sacha Tavolieri had Rangers al een eerste voorstel neergelegd en was de club zelfs bereid om nog een stuk hoger te gaan. Bij Club Brugge wilden ze daar echter niet van weten. Blauw-zwart beschouwt Siquet deze zomer als onmisbaar en sloot de deur meteen.

Rangers wilde doorduwen voor Siquet

Voor Siquet zelf had een transfer naar Glasgow interessant kunnen zijn. De rechtsachter speelt sinds juli 2024 voor Club Brugge, dat hem toen voor ongeveer drie miljoen euro overnam van Freiburg. Daarvoor had hij al op huurbasis gespeeld bij de Vereniging.

Bij Club verzamelde Siquet ondertussen 71 wedstrijden, al begon hij een aanzienlijk deel daarvan niet in de basis. Toch wil blauw-zwart hem niet laten vertrekken. Met nog een contract tot juni 2028 heeft Club bovendien geen enkele druk om mee te werken aan een transfer.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op vier miljoen euro geschat. Rangers had dus ruimte om financieel nog door te duwen, maar daar kwam het niet eens van. Club maakte meteen duidelijk dat verder onderhandelen weinig zin had.

Lees ook... Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club houdt Belg bewust aan boord

Siquet heeft ondanks zijn rol als vaak gebruikte invaller een behoorlijk parcours achter de rug. Voor zijn periode bij Freiburg en Club Brugge kwam hij in België ook uit voor Standard. Daarnaast heeft hij één interland voor de Rode Duivels achter zijn naam staan.

Dat Club hem nu als onverkoopbaar beschouwt, zegt veel over hoe belangrijk zijn profiel binnen de kern wordt geacht. Blauw-zwart is deze zomer volop bezig op de transfermarkt, maar wil blijkbaar niet op elke positie opnieuw beginnen schuiven.

Voor Siquet zelf ligt de situatie daardoor voorlopig vast. Hij wilde Rangers wel zien zitten, maar Club Brugge heeft duidelijk andere plannen. Zolang blauw-zwart zijn standpunt niet wijzigt, lijkt een vertrek deze zomer uitgesloten.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Hugo Siquet

Meer nieuws

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

09:00
7
Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

16:00
Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

15:00
Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

14:40
STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

14:20
Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

14:00
1
Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

13:30
1
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

12:00
4
Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

12:50
2
Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

12:30
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

11:00
35
De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

11:30
3
Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

10:00
9
Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

10:30
Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

08:30
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

09:30
11
Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

07:20
28
Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

08:00
Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

06:30
Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

07:00
8
Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

06:30
Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

23:00
14
Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

22:30
6
KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

22:00
Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

21:30
Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

20:40
2
Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

21:00
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
2
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
2
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
2
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
3
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
11
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?" .. .. over Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing .. .. over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Meut Meut over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Jasperd Jasperd over Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand? Stigo12 Stigo12 over Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut TIGERMANIA TIGERMANIA over Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL Panzer Panzer over Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet” André Coenen André Coenen over Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved