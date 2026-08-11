Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Hugo Siquet lijkt deze zomer nergens heen te gaan. Club Brugge heeft een eerste bod van Glasgow Rangers meteen van tafel geveegd en maakte daarbij duidelijk dat de 24-jarige Belg niet te koop is. Dat is opvallend, want Siquet zelf stond wél open voor een overstap naar Schotland.

Volgens Sacha Tavolieri had Rangers al een eerste voorstel neergelegd en was de club zelfs bereid om nog een stuk hoger te gaan. Bij Club Brugge wilden ze daar echter niet van weten. Blauw-zwart beschouwt Siquet deze zomer als onmisbaar en sloot de deur meteen.

❌🔵⚫️ EXCL - Hugo Siquet considered untouchable!



🔵⚪️ Glasgow Rangers sent an initial bid to Club Brugge and were even ready to go way higher but the Blauw&Zwart immediately shut the door.



🇧🇪 The Belgian wanted Rangers, but Club Brugge consider him unsellable this summer.… pic.twitter.com/mPEooJAwH8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 11, 2026

Rangers wilde doorduwen voor Siquet

Voor Siquet zelf had een transfer naar Glasgow interessant kunnen zijn. De rechtsachter speelt sinds juli 2024 voor Club Brugge, dat hem toen voor ongeveer drie miljoen euro overnam van Freiburg. Daarvoor had hij al op huurbasis gespeeld bij de Vereniging.

Bij Club verzamelde Siquet ondertussen 71 wedstrijden, al begon hij een aanzienlijk deel daarvan niet in de basis. Toch wil blauw-zwart hem niet laten vertrekken. Met nog een contract tot juni 2028 heeft Club bovendien geen enkele druk om mee te werken aan een transfer.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op vier miljoen euro geschat. Rangers had dus ruimte om financieel nog door te duwen, maar daar kwam het niet eens van. Club maakte meteen duidelijk dat verder onderhandelen weinig zin had.



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Club houdt Belg bewust aan boord

Siquet heeft ondanks zijn rol als vaak gebruikte invaller een behoorlijk parcours achter de rug. Voor zijn periode bij Freiburg en Club Brugge kwam hij in België ook uit voor Standard. Daarnaast heeft hij één interland voor de Rode Duivels achter zijn naam staan.

Dat Club hem nu als onverkoopbaar beschouwt, zegt veel over hoe belangrijk zijn profiel binnen de kern wordt geacht. Blauw-zwart is deze zomer volop bezig op de transfermarkt, maar wil blijkbaar niet op elke positie opnieuw beginnen schuiven.

Voor Siquet zelf ligt de situatie daardoor voorlopig vast. Hij wilde Rangers wel zien zitten, maar Club Brugge heeft duidelijk andere plannen. Zolang blauw-zwart zijn standpunt niet wijzigt, lijkt een vertrek deze zomer uitgesloten.