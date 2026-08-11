Jackpot voor KAA Gent: spits vertrek voor miljoenen euro's

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Jackpot voor KAA Gent: spits vertrek voor miljoenen euro's
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1895

KAA Gent lijkt afscheid te nemen van Wilfried Kanga. De spits is op weg naar Al-Fateh en levert de Buffalo’s naar verluidt een mooie transfersom op. Na één seizoen in Gent trekt de 28-jarige zo richting Saudi-Arabië, terwijl hij momenteel nog herstelt van een kleine blessure.

Wilfried Kanga staat op het punt KAA Gent te verlaten. Volgens Het Laatste Nieuws is de 28-jarige spits op weg naar Al-Fateh. De deal zou zo goed als rond zijn en de Buffalo’s zouden ongeveer 4,5 miljoen euro ontvangen, aangevuld met een doorverkooppercentage.

Kanga kwam pas vorig jaar naar Gent. De club haalde hem toen weg bij Dinamo Zagreb, nadat hij eerder al in de Jupiler Pro League actief was geweest bij Standard. In Gent groeide hij niet uit tot een absolute sterkhouder, maar zijn cijfers waren degelijk.

In 39 wedstrijden voor de Buffalo’s scoorde Kanga twaalf keer en gaf hij vijf assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op drie miljoen euro geschat. Met een transfersom van bijna 4,5 miljoen euro zou Gent dus meer ontvangen dan zijn huidige marktwaarde.

Gent lijkt financieel goede zaak te doen

Dat Kanga nog tot juni 2028 onder contract ligt, versterkt de onderhandelingspositie van Gent. Met een vaste transfersom en daarbovenop nog een percentage op een eventuele latere doorverkoop haalt de club een behoorlijk pakket uit zijn vertrek.

Sportief komt de timing wel wat ongelegen. Kanga kampt momenteel met een kleine blessure die hij opliep tijdens de Europese voorronde van Gent. Daardoor was hij sowieso niet volledig beschikbaar. De transfer naar Al-Fateh lijkt daar nu definitief een einde te maken aan zijn periode in de Planet Group Arena.

Nieuwe stap na één seizoen

Voor Kanga wordt het opnieuw een nieuw hoofdstuk in een carrière waarin hij al verschillende clubs en competities heeft meegemaakt. Na Dinamo Zagreb en zijn passages in België bij Standard en Gent wacht nu dus Saudi-Arabië.

Voor Gent betekent zijn vertrek dat er opnieuw geschoven moet worden in de aanval. Met twaalf doelpunten in 39 wedstrijden liet Kanga wel rendement achter, ook al was zijn passage relatief kort.

Als de laatste formaliteiten worden afgerond, komt er na één seizoen dus al een einde aan zijn avontuur bij KAA Gent. Financieel lijkt de club daar alvast niet slecht uit te komen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Wilfried Kanga

Meer nieuws

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

06:30
Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

06:30
Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

23:00
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
3
Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

22:30
1
KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

22:00
Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

21:30
Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

20:40
2
Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

21:00
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
1
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
2
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
7
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
1
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
3
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
4
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

14:20
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
12
Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

12:20
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

11:20
11
Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

12:00
1
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

10:30
47
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

09:20
17
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Terug)
Apollon Limassol Apollon Limassol 19:00 Brann Brann
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 19:30 Panathinaikos Panathinaikos
GKS Katowice GKS Katowice 12/08 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Rapid Wien Rapid Wien Uitg Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 12/08 Debrecen Debrecen
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 13/08 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Flora Tallin Flora Tallin 13/08 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Dunajska Streda Dunajska Streda 13/08 FC Twente FC Twente
FK Qarabag FK Qarabag 13/08 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Tampere TKT Tampere TKT 13/08 Rijeka Rijeka
RFS RFS 13/08 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 13/08 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
FC Midtjylland FC Midtjylland 13/08 Bohemian FC Bohemian FC
Hammarby Hammarby 13/08 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Györi ETO Györi ETO 13/08 Riga FC Riga FC
Tromsø IL Tromsø IL 13/08 CFR Cluj CFR Cluj
Vitebsk Vitebsk 13/08 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 13/08 Braga Braga
NSI NSI 13/08 Lugano Lugano
FC Vaduz FC Vaduz 13/08 FC Inter Turku FC Inter Turku
Drita Drita 13/08 Tre Fiori Tre Fiori
Shkendija 79 Shkendija 79 13/08 Hibernian Hibernian
Sankt Gallen Sankt Gallen 13/08 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Sion Sion 13/08 FC Noah FC Noah
Motherwell Motherwell 13/08 HJK HJK
KAA Gent KAA Gent 13/08 IFK Göteborg IFK Göteborg
Austria Wien Austria Wien 13/08 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Shelbourne Shelbourne 13/08 Ajax Ajax
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 13/08 FK Auda FK Auda
Hajduk Split Hajduk Split 13/08 Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Jackpot voor KAA Gent: spits vertrek voor miljoenen euro's Meut Meut over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast .. .. over Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord André Coenen André Coenen over Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen" André Coenen André Coenen over Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst? Jasperd Jasperd over Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL Canard-i Canard-i over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut TIGERMANIA TIGERMANIA over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? rinus michels rinus michels over Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved