Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Matias Fernandez-Pardo staat voor een zomer waarin zijn toekomst openligt. Atlético Madrid heeft al miljoenen geboden, terwijl ook Liverpool en Bayern München volgen. Lille houdt voorlopig echter stevig vast aan zijn prijs en de Belg zelf wil niets forceren.

Matias Fernandez-Pardo staat open voor een nieuwe stap, zonder een vertrek bij Lille te willen forceren. De 21-jarige Rode Duivel voelt zich goed bij de Franse club, maar houdt deze zomer wel de markt in de gaten. Aan belangstelling alvast geen gebrek, want verschillende Europese topclubs hebben zijn situatie al bekeken.

Atlético Madrid ging voorlopig het verst. De Spaanse club bracht een bod van 35 miljoen euro uit op Fernandez-Pardo, maar Lille wees dat voorstel af. Atlético wil zijn aanval versterken en ziet in de Belg vooral een interessante speler door zijn polyvalentie. Ook Liverpool en Bayern München volgen hem, al brachten zij nog geen concreet bod uit.

Lille vraagt fors bedrag

Lille staat niet onder druk om te verkopen en zou pas echt willen onderhandelen vanaf een bedrag van ongeveer 70 miljoen euro, zo meldt Foot Mercato. Dat ligt dus dubbel zo hoog als het eerste voorstel van Atlético.

Voor Lille zou een transfer sowieso een enorme meerwaarde betekenen. De Franse club haalde Fernandez-Pardo twee jaar geleden voor 11,5 miljoen euro weg bij KAA Gent.

Sindsdien zette hij duidelijke stappen vooruit. In 29 wedstrijden was hij goed voor acht doelpunten en vijf assists. Zijn prestaties leverden hem ook een plaats bij de Rode Duivels op en hij maakte deel uit van de Belgische selectie op het WK van 2026.



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Mogelijke transfer van Bouaddi speelt mee

Ook de situatie van ploegmaat Ayyoub Bouaddi kan een belangrijke rol spelen. De middenvelder wordt gelinkt aan Manchester City, dat volgens de berichtgeving bereid zou zijn om ongeveer 130 miljoen euro te betalen. Als Lille die deal afrondt, verdwijnt de financiële noodzaak om Fernandez-Pardo deze zomer nog te verkopen vrijwel volledig.

Fernandez-Pardo zelf is niet van plan om druk te zetten. Hij staat open voor een transfer als er een aantrekkelijk project op tafel komt én Lille zich kan vinden in de voorwaarden. Komt er deze zomer geen akkoord, dan heeft de Belg er evenmin een probleem mee om nog een seizoen in Noord-Frankrijk te blijven.