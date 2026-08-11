'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

Trabzonspor AS heeft met de komst van Mo Salah een absolute stunt verwezenlijkt. De Turkse subtopper overtuigde de Egyptische sterspeler met… héél véél geld.

De voorbije seizoenen deed Trabzonspor AS niét mee voor de prijzen in de Turkse Süper Lig. Karadeniz Firtinasi - zoals hun bijnaam klinkt - eindigden de voorbije jaren respectievelijk op plaatsen drie, zeven, drie en zes.

In voetbalseizoen 2021-2022 pakte Trabzonspor - na 38 jaar zonder prijs- de laatste van zeven landstitels. Ook anno 2026 wordt de club niet tot de traditionele Turkse topclubs gerekend.

Trabzonspor is géén traditionele Turkse topclub

Galatasaray SK, Feberbakçe SK en Besiktas JK staan in de rangorde nog boven Trabzonspor. Karadeniz Firtinasi hoopt dat Mo Salah daar enigszins verandering in kan brengen.

De Egyptenaar was overigens héél lang onderweg naar Besiktas. Trabzonspor kaapte de deal in laatste instantie. Hoe de 34-jarige Egyptenaar werd overtuigd? Met centen.

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De Turkse media hebben het jaarloon van Salah ondertussen op straat gegooid. De 111-voudig Egyptisch international gaat in Trabzon maar liefst zeventien miljoen euro per jaar verdienen.





Salah wordt op die manier de absolute grootverdiener uit de geschiedenis van het Turkse voetbal. En dat loonbriefje is niet alles. De Egyptenaar krijgt eveneens 25 procent van de opbrengsten die zijn portretrechten zullen genereren.

17 miljoen euro per jaar + héél véél geld uit portretrechten

Salah zal dus een pak miljoenen extra verdienen aan shirts die zijn naam dragen, merchandising en andere prullaria. Moeten we er een teken van maken dat de fanatieke aanhang van Trabzonspor het geld zal laten rollen?

Trabzonspor betaalde geen transfersom voor Salah. De Egyptenaar was transfervrij nadat zijn contract bij Liverpool FC werd ontbonden. De middenvelder leek op weg naar het Midden-Oosten, maar uiteindelijk maakte Salah een andere keuze.