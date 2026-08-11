Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Tobe Leysen lijkt steeds dichter bij een vertrek bij OH Leuven te staan. De doelman staat nadrukkelijk in de belangstelling van Burnley, waar Nicky Hayen momenteel aan het roer staat. De Engelse club heeft inmiddels contact opgenomen met Leuven en lijkt snel met een eerste bod te komen.

Burnley maakt zich op voor de start van het nieuwe Championship-seizoen en wil zijn selectie de komende weken nog verder versterken. De club van Nicky Hayen is daarbij nog op zoek naar een extra doelman en is daarvoor in België uitgekomen bij Leysen, weet Het Nieuwsblad.

De 23-jarige keeper ontwikkelde zich de voorbije seizoenen bij OH Leuven tot een betrouwbare doelman en trok daarmee de aandacht van verschillende clubs. Burnley heeft nu concrete stappen gezet en heeft zich volgens de laatste informatie officieel gemeld bij OHL.

Een eerste voorstel vanuit Engeland wordt op korte termijn verwacht. Van een akkoord is voorlopig nog geen sprake, maar de interesse lijkt voldoende concreet om een transfer bespreekbaar te maken.

Leysen gaat laatste contractjaar in

De timing is bovendien niet toevallig. Leysen is aan zijn laatste contractjaar bij OH Leuven begonnen. Een verlenging lijkt momenteel niet aan de orde, waardoor de Leuvense club deze zomer voor een belangrijke beslissing staat. Als Leysen niet bijtekent, dreigt hij volgend jaar gratis te vertrekken.

Een transfer deze zomer zou OHL dan ook de kans geven om nog een transfersom te ontvangen voor zijn doelman.





Bovendien is Leysen momenteel niet de eerste keuze onder Timmy Simons. De trainer geeft voorlopig de voorkeur aan Dani van den Heuvel, waardoor een vertrek voor de Belgische doelman ook sportief aantrekkelijk kan zijn.

Hayen kent Leysen goed

Voor Burnley is Leysen een interessante optie omdat Hayen de Belgische competitie uitstekend kent. De trainer werkte de voorbije jaren in België bij Club Brugge en Genk en kent de ontwikkeling van de doelman bij OHL.

Hayen staat nu voor de uitdaging om Burnley opnieuw richting Premier League te loodsen. De Championship-club begint komend weekend aan het nieuwe seizoen tegen West Ham United en wil met een zo sterk mogelijke selectie aan de competitie beginnen.