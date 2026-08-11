Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

RB Leipzig heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe Belgische international. De Duitse topclub toont concrete interesse in Diego Moreira, die momenteel uitkomt voor het Franse Racing Strasbourg. Volgens Franse bronnen behoort de 22-jarige flankaanvaller tot de belangrijkste transferdoelwitten.

Gesprekken met Strasbourg gestart over Moreira

Leipzig zou inmiddels al contact hebben opgenomen met Strasbourg om een mogelijke transfer te bespreken. De Duitsers hebben daarbij niet alleen Moreira op hun radar staan, maar zouden ook interesse hebben in zijn ploegmaat Samir El Mourabet. De gesprekken tussen beide clubs zouden al zijn opgestart.

De spelers zelf zouden alvast openstaan voor een overstap naar Leipzig. Voor Moreira is er bovendien geen gebrek aan belangstelling vanuit andere Europese topcompetities. De Belgische international werd eerder al gelinkt aan Borussia Dortmund en AS Roma.

50 miljoen euro voor Moreira?

Vooral het prijskaartje maakt de interesse van Leipzig opvallend. Strasbourg zou naar verluidt mikken op een transfersom van ongeveer 50 miljoen euro voor Moreira. Dat is een stevig bedrag voor de 22-jarige flankaanvaller, die inmiddels vier interlands voor de Rode Duivels achter zijn naam heeft staan.

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❗️Le RB Leipzig s’attaque à deux cadres du RC Strasbourg : Samir El Mourabet et Diego Moreira.



➡️ Discussions en cours entre les deux clubs pour tenter de trouver un accord.



✅️ Les deux joueurs sont séduits à l’idée de rejoindre le club… pic.twitter.com/m5mGRHibBs — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 10, 2026

Leipzig ziet in Moreira bovendien een mogelijke opvolger voor Yan Diomande. De 19-jarige flankspeler maakte deze zomer de overstap naar Real Madrid, waardoor de Duitsers opnieuw op zoek zijn naar offensieve versterking voor de flanken.





Rode Duivel steeds gegeerder

Moreira heeft zich de voorbije maanden sterk ontwikkeld bij Strasbourg en lijkt daardoor steeds nadrukkelijker in beeld te komen bij Europese topclubs. Een transfer naar Leipzig zou voor onze landgenoot een nieuwe belangrijke stap in zijn carrière kunnen betekenen.

De Bundesliga-club staat bekend om zijn focus op jonge spelers met groeipotentieel en het profiel van Moreira past dan ook uitstekend binnen die strategie.

Of Leipzig bereid is om daadwerkelijk 50 miljoen euro op tafel te leggen, moet nog blijken. Wel is duidelijk dat de Duitsers de piste-Moreira serieus onderzoeken. De eerste contacten met Strasbourg zijn inmiddels gelegd, waardoor de komende dagen mogelijk meer duidelijkheid brengen over de toekomst van de Rode Duivel.