Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen
Foto: © photonews
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Patrick Goots heeft weinig begrip voor de stevige uitspraken van Myron van Brederode na de nederlaag van KV Mechelen tegen KAA Gent. Malinwa verloor zijn eerste competitiewedstrijd met 2-0 en Van Brederode stelde nadien openlijk vragen bij de situatie van de club en de vele uitgaande transfers.

"Het was gewoon slecht en de toestand van de club baart me zorgen", zei de aanvaller na afloop. Hij wees erop dat er al heel wat spelers verkocht zijn en liet verstaan dat hij als CEO andere keuzes zou maken.

Die woorden vielen niet in goede aarde bij Patrick Goots. In Gazet van Antwerpen maakte hij duidelijk dat hij vindt dat Van Brederode zulke zaken intern moet bespreken. "Die uitspraken zullen niet op applaus onthaald worden", reageerde Goots. Volgens hem gaat de speler zijn boekje te buiten door publiekelijk vragen te stellen bij het beleid.

Goots wijst er vooral op dat Van Brederode niet alle informatie heeft. Hij kent volgens hem de financiële situatie van KV Mechelen niet en kan dus moeilijk inschatten waarom bepaalde spelers verkocht worden.

“Misschien is de club net blij om spelers voor vele miljoenen te kunnen verkopen, om zo de club gezond te houden”, stelde hij. Voor Goots is dat precies de reden waarom een speler voorzichtig moet zijn met zulke uitspraken.

Goots verwacht reactie van Mechelen

De analist vindt bovendien dat Van Brederode zich niet moet mengen in de vraag wie de club wel of niet mag verlaten. "Hij hoort zich niet te moeien met wie blijft of vertrekt", klonk het scherp.

Daar komt volgens Goots nog bij dat Van Brederode zelf met een mogelijke transfer bezig is en tegen Gent geen sterke wedstrijd speelde. Net daarom vindt hij de kritiek extra opvallend.

"Ik vind dit een gewaagde reactie, van een speler die zelf weg wil en bovendien niet op niveau was." Goots verwacht dan ook dat KV Mechelen intern zal reageren. "Hij wordt ongetwijfeld op het matje geroepen."

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