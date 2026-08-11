Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers
Foto: © photonews
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Standard blijft stevig bouwen aan de toekomst van SL16 FC. Met een reeks contractverlengingen en enkele jongeren die al mochten proeven van de A-kern, krijgt de beloftenploeg steeds meer vorm. De Rouches hopen zo op een rustiger seizoen voor hun U23.

Het nieuwe seizoen in Eerste Nationale begint in het weekend van 22 en 23 augustus. Standard is intussen volop bezig met het samenstellen van de kern van zijn beloftenploeg. De voorbije weken kondigden de Rouches daarbij de ene contractverlenging na de andere aan.

Eind mei begon het met het eerste profcontract voor Darryl Nkulikiyimana. De 21-jarige centrale verdediger werd zo beloond voor zijn goede seizoen bij de U23. Kort daarna verlengde ook Kelyan Kielo-Lezi zijn verblijf bij Standard. Hij maakt de overstap van de U18 naar de U23.

Begin juli kwam een nieuwe reeks verlengingen op gang. De 22-jarige aanvaller Josué Mbuyi Mundadi tekende bij, nadat Antoine Mazure als ervaren kracht naar SL16 was gehaald. Ook de 18-jarige middenvelder Tarik Kilic wordt bij de kern van de U23 gehaald.

Daarnaast maken Anas Hammas, Onésimé Kalonji en Yanis Malamba deel uit van het project. Zij werkten de voorbereiding mee af met de eerste ploeg en verlengden hun contract met twee jaar. Ook Tom Poitoux sluit opnieuw aan na zijn uitleenbeurt aan Maastricht.

Standard bouwt verder aan U23-kern

De voorbije twee dagen kondigde Standard nog twee nieuwe verlengingen aan voor de beloftenploeg. Quadri Sule, een krachtige en polyvalente verdediger, blijft langer bij de club. Hetzelfde geldt voor de 18-jarige rechtsachter Kjell Vanherf. Beiden hadden vorig seizoen een aandeel in het sterke seizoen van de U18.

De meeste van deze jonge spelers, al geldt dat niet voor iedereen, tekenden een contract voor twee jaar met een optie op nog een extra seizoen. Op het eerste gezicht beschikt SL16 FC zo over een interessante kern voor zijn reeks. De aankondigingen zijn bovendien nog niet afgelopen. Verschillende spelers draaiden tijdens de voorbereiding mee met de A-kern en keren nu terug naar de beloften.

Of Standard daarmee meteen voor de bovenste plaatsen zal meedoen, is nog maar de vraag. Toch lijkt de U23-ploeg sterker gewapend dan de voorbije jaren. Daardoor zou SL16 eindelijk eens een seizoen kunnen beleven zonder voortdurend tegen de zorgen van de onderste regionen van het hoogste amateurniveau aan te kijken.

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