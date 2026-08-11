Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 11 reacties
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”
Foto: © photonews
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De toekomst van Gianni Infantino als voorzitter van FIFA staat steeds nadrukkelijker ter discussie, maar de Zwitser krijgt steun uit een bijzonder invloedrijke hoek. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich publiekelijk achter Infantino geschaard.

Trump waarschuwt dat FIFA een “verschrikkelijke fout” zou maken als het de voorzitter aan de kant zou schuiven.

Infantino ligt onder vuur na een omstreden plan om een deel van de commerciële rechten rond het WK onder te brengen bij een nieuwe commerciële onderneming en aandelen daarvan te verkopen aan private investeerders. Het voorstel zorgde voor grote onrust binnen het internationale voetbal en heeft de positie van de FIFA-voorzitter flink verzwakt.

Trump: “Hij is fantastisch”

Trump liet via zijn eigen sociale mediaplatform Truth Social duidelijk verstaan dat hij geen voorstander is van een vertrek van Infantino. “FIFA zou een verschrikkelijke fout maken als ze om welke reden dan ook zelfs maar zouden overwegen om voorzitter Gianni Infantino te vervangen”, schreef de Amerikaanse president.

Trump had vervolgens opvallend veel lof voor de FIFA-baas. “Hij is fantastisch en heeft net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd, vier keer succesvoller dan eender welk WK dat daarvoor werd georganiseerd.”

Volgens Trump zou het vertrek van Infantino bovendien grote gevolgen kunnen hebben voor toekomstige wereldkampioenschappen. “Als hij weg is, zal het nooit meer zo succesvol of winstgevend zijn”, waarschuwde hij.

De uitspraken zijn opvallend, omdat Infantino momenteel onder zware druk staat vanuit verschillende delen van de voetbalwereld. Vooral de Europese voetbalbond UEFA, de Aziatische voetbalconfederatie AFC en Concacaf hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de manier waarop de FIFA wordt geleid.

Confederaties keren zich tegen Infantino

De drie confederaties hebben inmiddels gesprekken gevoerd over de toekomst van de wereldvoetbalbond. Daarbij wordt zelfs onderzocht of ze in de toekomst bepaalde competities zelf zouden kunnen organiseren. UEFA heeft in het verleden bovendien al gedreigd met een boycot van FIFA-competities.

De kritiek draait onder meer rond het plan van Infantino om Fifa Forward Enterprise op te richten. Die onderneming zou verantwoordelijk worden voor de commerciële en operationele aspecten van FIFA-toernooien. Het plan voorzag ook de mogelijkheid om ongeveer twintig procent van de onderneming aan private investeerders te verkopen.

Infantino heeft zich inmiddels verontschuldigd voor het voorstel, maar daarmee lijkt de storm nog lang niet gaan liggen.

Het vertrouwen in Infantino is geschaad

De leiders van UEFA, AFC en Concacaf hebben in een open brief opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het plan. Hoewel Infantino niet rechtstreeks bij naam werd genoemd, was de boodschap bijzonder scherp.

“Leiderschap in het voetbal is geen bezit”, klonk het. “Het gaat niet om het vasthouden aan macht of het eisen dat macht wordt behouden. Het is een dienst aan de voetbalgemeenschap die haar vertrouwen schenkt.”

Volgens de drie confederaties is dat vertrouwen beschadigd. “Wanneer vertrouwen wordt gebroken door misleiding en iemand zichzelf boven de groep plaatst die hem zijn autoriteit heeft toevertrouwd, is die plicht verlaten.”

Terwijl de druk vanuit het internationale voetbal dus toeneemt, kiest Trump nadrukkelijk de kant van Infantino. De Amerikaanse president was een belangrijke figuur rond het WK 2026, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico werd georganiseerd. Zijn steun geeft de FIFA-voorzitter alvast een opvallende politieke bondgenoot in een steeds groter wordende crisis.

11 reacties
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