Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

De Jupiler Pro League jaargang 2026 -2027 is afgelopen weekend afgetrapt. Voor het eerst krijgen we opnieuw een editie waarin alle beslissingen in de reguliere competitie zullen vallen. Voor Marc Degryse ligt de top drie al vast.

Het Belgische play-offsysteem is niet meer. Vanaf dit seizoen is de Jupiler Pro League er eentje als dertien in een dozijn. 18 ploegen, 34 speeldagen en op het einde van de rit zijn de beslissingen onherroepelijk.

Alle voetbalwaarnemers zijn het er ondertussen roerend over eens dat Club Brugge en Union SG onder elkaar zullen uitmaken wie de Belgische landstitel zal winnen. De West-Vlamingen hebben zelfs een streepje voor als absolute titelfavoriet.

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Maar wie wordt de beste van het pak? Voor Marc Degryse ligt ook die plaats ondertussen al vast. De voormalige Rode Duivel verwacht dat RSC Anderlecht als de beste derde toch voor enige animo kan zorgen.

Weet je wat het is met dit Anderlecht? Er zit leven in de brouwerij", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik had dat gevoel ook al bij de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF. Het Lotto Park zit vol, er is een goede sfeer, de wisselwerking tussen de spelers en de fans is merkbaar beter dan de voorbije seizoenen,…"

"Bovendien speelde Anderlecht in de eerste helft tegen RAAL La Louvière echt dominant voetbal", gaat de voormalige sterkhouder van paars-wit verder. "Hoge druk, snelle combinaties én véél enthousiasme. Dat is simpelweg de basis."



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Weet je wat het is met dit Anderlecht? Er zit leven in de brouwerij

Degryse beseft dat Anderlecht niet aan een sprint, maar aan een marathon is begonnen. "Vitor Bruno heeft nog veel werk. Bijvoorbeeld: rond de zestien van de tegenstander moet het véél beter. Maar het gevoel zit goed. Ik heb echt de indruk dat ik naar een nieuwe cyclus zit te kijken."

"Al zal het niet voldoende zijn om mee te strijden voor de titel", zet Degryse de paars-witte aanhang ook meteen met de voeten op de grond. "Hebben jullie gezien met wat voor gemak Club Brugge en Union hun openingswedstrijen hebben gewonnen? En die teams zijn ook nog niet helemaal klaar, hé."

Marc Degryse gelooft niét in STVV, Standard, KRC Genk en KAA Gent

"We mogen van Anderlecht eisen dat ze die derde plaats pakken", gaat Degryse onverstoorbaar verder in zijn analyse van de Belgische recordkampioen. "Van wie gaat het anders moeten komen? Standard liet punten liggen tegen Cercle Brugge, STVV kon niet winnen van Lommel SK. KRC Genk? Wat een gesukkel was dat?"

Nochtans legt KAA Gent de lat dit seizoen ook héél hoog. De Buffalo's willen een stabiele topclub worden én mikken evenzeer op de top drie. "Ik heb momenteel nog niet hetzelfde gevoel bij Gent als bij Anderlecht. Ook het verschil in beleving is enorm. De Planet Group Arena zat zondagmiddag karig gevuld."