Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch
Foto: © photonews
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De nieuwe Jupiler Pro League is amper begonnen, maar volgens de simulaties van Football Meets Data tekent zich nu al een bijzonder duidelijke tweestrijd af. Club Brugge en Union SG steken er met kop en schouders bovenuit als grootste titelkandidaten. De rest van de JPL krijgt voorlopig amper kans.

Volgens de berekeningen heeft Club Brugge 57,7 procent kans om kampioen te worden. Union volgt met 33,4 procent. Samen komen beide clubs dus uit op 91,1 procent. Anders gezegd: volgens het model is er amper negen procent kans dat een andere ploeg dan Club of Union de titel pakt.

Enorme kloof met Genk en Anderlecht

Racing Genk is volgens de simulatie de eerste achtervolger, maar het verschil is gigantisch. De Limburgers krijgen slechts 2,5 procent kans op de landstitel. STVV volgt verrassend op de vierde plaats met twee procent.

Anderlecht, traditioneel een club die ieder seizoen met titelambities wordt geassocieerd, komt niet verder dan 1,2 procent. Dat cijfer springt uiteraard in het oog. Paars-wit is aan een nieuw project begonnen en wil opnieuw aansluiting vinden bij de Belgische top, maar volgens deze simulaties is de kloof met Club Brugge en Union voorlopig bijzonder groot.

Charleroi krijgt één procent kans op de titel. Daarna zakken de percentages nog verder. KAA Gent staat op 0,5 procent, Zulte Waregem op 0,4 procent en Standard op amper 0,3 procent.

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Club en Union opnieuw bovenaan verwacht

De cijfers sluiten aan bij het beeld van de voorbije seizoenen. Club Brugge en Union SG verdeelden de afgelopen jaren bijna voortdurend de bovenste plaatsen onder elkaar en beginnen ook nu opnieuw als de twee duidelijke referenties.

Vooral de marge met de rest is opvallend. Zelfs wanneer alle kansen van Genk, STVV, Anderlecht en de andere clubs worden samengevoegd, blijft het verschil enorm.

Uiteraard blijft het om een simulatie aan het begin van het seizoen gaan. Transfers, blessures, vorm en onderlinge confrontaties kunnen de verhoudingen nog stevig veranderen. Maar één ding zegt het model wel bijzonder duidelijk: wie Club Brugge of Union SG van de titel wil houden, zal volgens Football Meets Data een flinke verrassing moeten realiseren.

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