De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden

Dit weekend wordt ook de Challenger Pro League op gang geschoten. En dus is het uitkijken naar wie de promotie dit jaar zal kunnen weten af te dwingen. En naar welke spelers is het uitkijken? Dit zijn vijf spelers om in de Challenger Pro League extra in de gaten te houden.

De Challenger Pro League krijgt er deze jaargang een reeks intrigerende verhalen bij: traditieclubs die terug willen aanknopen met succes, promovendi die hun plek willen veroveren en jonge profs die klaarstaan voor een doorbraak. Vijf namen springen in het oog – elk met een ander parcours, maar allemaal met hetzelfde doel: wegen op de 'tweede klasse'.

Sandro Vidigal (19, KAS Eupen)

Met de officiële overname door QSI in december ligt de lat bij de Panda's meteen hoger. Eupen wil zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League en zet in op gerichte versterking. Een opvallende aanwinst is de Portugese jeugdinternational Sandro Vidigal.

Vidigal genoot zijn opleiding bij Benfica en Braga en wordt dit seizoen uitgeleend aan Eupen. Dat past naadloos in de nieuwe connecties in de Oostkantons, met sportief directeur Pasquale Sensibile en zijn goede verstandhouding met PSG-topman Luis Campos. Met een geschatte marktwaarde van 3 miljoen euro – de hoogste van de competitie – zal Vidigal elke speeldag gewogen worden. Technisch verfijnd en competitief gevormd: de verwachtingen zijn navenant.

Mehdi Bounou (28, Sporting Hasselt)

Nieuwkomer Sporting Hasselt trekt D1B in met gezonde ambitie: eerst zich rustig handhaven, snel stabiliseren en daarna meedoen voor de bovenste plaatsen. De Limburgers rekenen daarbij stevig op Mehdi Bounou.

Bounou kwam in 2024 over van Patro Eisden. Na passages in de jeugd van Union, Bergen en OH Leuven zette hij bij Patro (78 matchen, 11 doelpunten) de volgende stap. In Hasselt schoot hij helemaal uit de startblokken met een dol seizoen 2025-2026: 16 goals in 27 matchen in D1 VV. De Challenger Pro League is een ander podium, maar zijn efficiëntie en loopvermogen vertalen zich vaak vlot naar een hoger niveau.





Paul Wade (26, Excelsior Virton)

Wat mag je verwachten van Excelsior Virton bij de terugkeer naar D1B? In de Gaume mikken ze eerst en vooral op behoud, en dat met extra kwaliteit. Er kwamen beloftenvolle profs bij – zoals Steeven Assengue (ex-Standard) – maar de meeste ogen bij de aftrap zullen op nummer 10 Paul Wade gericht zijn.

Wade arriveerde van Châteauroux en was eerder een groot talent bij OGC Nice, waar hij 27 keer scoorde in 78 duels met de beloften. Vorig seizoen in Ligue 3 (ex-National) kende de aanvallende middenvelder een sterke eerste seizoenshelft bij Le Puy, waarna hij in januari naar Châteauroux trok. Totaalplaatje: 30 matchen, 6 goals en 3 assists. Dat profiel – spelmaker met rendement – kan precies zijn wat Virton nodig heeft.

Raymond Asante (22, Francs Borains)

Udinese zag in hem jaren geleden een parel en in de Primavera maakte hij die status waar. Sporting Charleroi legde Raymond Asante in 2025 definitief vast na een eerdere huurperiode. Bij de Zebra Elites produceerde hij knappe cijfers (10 goals in 20 matchen), maar in tien inval- en basisbeurten bij het eerste elftal kreeg hij het niet meteen vertaald.

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De vinnige Ghanese spits probeert dit seizoen via een uitleenbeurt aan Francs Borains de sprong te maken. De Henegouwers roken een kans en zien in Asante iemand die het verschil kan maken in het laatste derde. Kan hij RFB richting een rustiger behoud duwen en zich zo via de grote poort opnieuw in de kijker spelen aan het Mambourg?

Aboubacar Dindane (23, Sporting Lokeren)

Er loopt weer een Dindane rond in de Pro League – zij het in de Challenger. Vrij onopvallend voorbije zomer tekende Aboubacar Dindane, zoon van Gouden Schoen 2003 en tweevoudig Anderlecht-kampioen Aruna Dindane, bij Sporting Lokeren. Hij komt over van Abidjan City FC.

Net als zijn vader is Aboubacar een centrumspits. Zijn eerdere passage in Frankrijk (National 2) overtuigde niet volledig en na drie seizoenen in Ivoorkust kreeg hij nu een nieuwe kans in België. Zijn familienaam weegt door, dat is duidelijk, en precies daarom zal zijn traject in D1B van nabij gevolgd worden.

Als hij het vertrouwen kan omzetten in doelpunten, krijgt Lokeren er in één klap een verhaal en extra scorend vermogen bij. Van luxehuur tot laatbloeier en tweede kans: deze vijf profs vertellen waar de Challenger Pro League voor staat. Het komende seizoen toont wie van hen de stap zet van interessante naam naar bepalende speler.