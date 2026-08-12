Belgische voetbalbond was Nederland te snel af: Mark van Bommel reageert op interesse van Oranje

Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Nochtans staat ook de vacature van Nederlands bondscoach nog steeds open. En de voormalige coach van Antwerp FC was één van de kandidaten om het roer over te nemen van Ronald Koeman.

Mark van Bommel moet de Rode Duivels richting het EK van 2028 loodsen. De Nederlander volgt Rudi Garcia op aan het roer van de Rode Duivels. De Belgische voetbalbond en de Fransman beslisten in onderling overleg - zo heet dan dan - om het aflopende contract niet verlengen.

Nochtans was van Bommel eveneens één van de kandidaten om aan de slag te gaan als bondscoach van Nederland. Hoe die vork precies in de steel zit kan je HIER nalezen. Het moet gezegd: onze noorderburen hebben zichzelf in nesten gewerkt.

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Het was Vincent Mannaert die korter op de bal speelde en van Bommel voor België liet kiezen. En de sportief directeur van de Belgische voetbalbond was héél snel. De eerste gesprekken met van Bommel dateren van voor het WK.

De Nederlandse voetbalbond kreeg naar verluidt zelfs de kans niet om van Bommel te contacteren. Die theorie heeft de voormalige coach van Antwerp FC inmiddels ook zelf bevestigd.

Ik heb er nooit over nagedacht om bondscoach van Nederland geworden

"Ik heb er nooit over nagedacht om bondscoach van Nederland te worden", aldus van Bommel bij zijn aanstelling als Belgisch bondscoach. "Er is geen contact geweest. En dat vind ik ook helemaal niet erg."



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Van Bommel heeft héél véél zin in de nieuwe uitdaging die hem in Tubeke wacht. "Bondscoach zijn is voor een trainer één van de mooiste jobs te wereld. Je werkt met de beste spelers van een land. En veel echte toplanden zijn er niet, hé."

Mark van Bommel wil met België bevestigen tussen de toplanden

België mag zich gerust bij de wereldtop laten horen. De Rode Duivels kamperen op de achtste plaats op de FIFA-ranking. We moeten enkel Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Marokko en Portugal voor zich dulden. Extra leuk: Nederland staat op de negende stek.