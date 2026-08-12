Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

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Club Brugge is volop bezig met zich te versterken. Daarbij hebben ze ook een schaduwelftal beschikbaar voor als er nog spelers zouden vertrekken. De mouw van Nicolo Tresoldi hangt ondertussen al half naast zijn lichaam, dus is er sprake van interesse in nog een spits.