Club Brugge met duidelijk signaal: deze drie spelers mogen nu vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge met duidelijk signaal: deze drie spelers mogen nu vertrekken
Foto: © photonews
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Club Brugge houdt deze zomer niet alleen stevig vast aan een aantal sterkhouders, maar zet tegelijk de deur open voor drie andere spelers. Gustaf Nilsson, Ludovit Reis en Bjorn Meijer mogen uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Volgens Het Nieuwsblad trainen Reis en Nilsson intussen niet meer mee met de groep. Reis ontbrak eerder ook al op de ploegfoto, wat toen al vragen opriep over zijn toekomst. Voor de middenvelder lijkt het verhaal in Brugge daardoor bijzonder snel afgelopen.

Reis en Nilsson mogen op zoek naar nieuwe club

Club Brugge betaalde vorige zomer nog zes miljoen euro aan Hamburger SV voor Reis. De 26-jarige Nederlander tekende toen tot juni 2029, maar amper één seizoen later blijkt dat hij niet langer in de plannen past. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op drie miljoen euro geschat.

Ook Nilsson mag vertrekken. De Zweedse spits werd in de zomer van 2024 voor bijna zeven miljoen euro weggehaald bij Union SG. Sindsdien kwam hij 53 keer in actie voor blauw-zwart. Daarin was hij goed voor elf doelpunten en vijf assists.

Nilsson maakte deze zomer nog deel uit van de Zweedse selectie op het WK, maar moet nu dus eveneens op zoek naar een nieuwe werkgever. Zijn contract bij Club loopt nog tot juni 2028.

Ook Meijer krijgt groen licht voor transfer

De derde speler die mag vertrekken, is Bjorn Meijer. De Nederlandse flankverdediger speelt al sinds 2022 in Brugge, nadat hij voor zes miljoen euro werd overgenomen van FC Groningen.

Meijer kwam intussen 145 keer in actie voor Club, maar werd de voorbije seizoenen afgeremd door blessures en stevige concurrentie op zijn positie. Daardoor verloor hij geleidelijk terrein binnen de kern.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog drie miljoen euro. Meijer ligt bovendien nog maar tot volgende zomer onder contract, waardoor deze mercato een logisch moment is om een transfer te bekijken.

Club zal bij een concreet voorstel dan ook niet moeilijk doen. Terwijl meerdere andere spelers absoluut niet mogen vertrekken, is het signaal richting Nilsson, Reis en Meijer net omgekeerd: voor hen ligt de deur deze zomer wel open.

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