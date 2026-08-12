Dit gaat Lukaku verdienen bij Fenerbahçe: Anderlecht stond financieel kansloos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dit gaat Lukaku verdienen bij Fenerbahçe: Anderlecht stond financieel kansloos
Foto: © photonews
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Een terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht lijkt financieel totaal onhaalbaar. Fenerbahçe legt de Rode Duivel naar verluidt een uitzonderlijk contract voor, waardoor het verschil met wat paars-wit kan bieden simpelweg te groot wordt voor een echte strijd.

Het is nog niet officieel, maar alles lijkt de goede kant op te gaan: Romelu Lukaku is op weg naar Fenerbahçe. Daar zou hij terechtkomen in een al bijzonder sterke kern, met onder meer Nathan Aké, Milan Skriniar, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood en Marco Asensio.

Als Lukaku zich in de basis kan spelen, ligt het voor de hand dat hij de concurrentie aangaat met Talisca. Die was dinsdagavond nog trefzeker vanaf de stip en hielp Fenerbahçe zo aan kwalificatie voor de play-offs van de Champions League. De Turkse club schakelde Sturm Graz uit na twee overwinningen, met 2-0 en 0-1.

In die play-offs wacht Lyon. Een plaats in de competitiefase van de Champions League zou Fenerbahçe nog extra inkomsten opleveren, al beschikt de club nu al over bijzonder veel financiële slagkracht. Dat blijkt niet alleen uit de namen in de kern, maar ook uit de lonen die worden betaald.

Lukaku zou 10 miljoen euro netto per jaar verdienen

Precies daar kon Anderlecht nooit echt tegenop. Volgens verschillende Turkse media ligt er voor Lukaku een contract klaar voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar. Daar zou een nettoloon van 10 miljoen euro per seizoen tegenover staan.

Concreet gaat het om ongeveer acht miljoen euro vast salaris en nog eens twee miljoen euro aan jaarlijkse bonussen. Voor Lukaku zou dat financieel een bijzonder aantrekkelijk voorstel zijn. Fenerbahçe zou bovendien ongeveer zes miljoen euro betalen aan Napoli om de Rode Duivel los te weken.

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Voor Anderlecht maakte dat een mogelijke terugkeer bijzonder moeilijk. Paars-wit kon sportief misschien wel met sentiment en een vertrouwde omgeving uitpakken, maar financieel lag het verschil enorm. Lukaku zou bij een terugkeer naar Brussel naar verluidt zes tot zeven keer minder verdienen dan wat Fenerbahçe hem nu kan bieden.

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