Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop

De mogelijke verkoop van Leicester City kan ook gevolgen hebben voor OH Leuven. De Belgische club duikt expliciet op in het pakket dat aan investeerders wordt voorgesteld, waardoor ook in Leuven vragen rijzen over de toekomst onder de huidige eigenaars.

OH Leuven duikt opvallend op in een verkoopdossier rond Leicester City. De Thaise eigenaarsfamilie Srivaddhanaprabha zou bereid zijn om niet alleen Leicester, maar ook verschillende bijbehorende activa van de hand te doen. Daarbij wordt ook de Belgische zusterclub expliciet mee opgenomen in het pakket dat aan mogelijke investeerders wordt voorgesteld.

Volgens The Athletic is er een brochure opgesteld onder de naam Project Lineup, waarin de volledige structuur rond Leicester City wordt voorgesteld aan geïnteresseerde partijen. Naast het King Power Stadium, de jeugdopleiding, de vrouwenploeg en verschillende trainingscomplexen staat ook OH Leuven in dat document vermeld.

OHL maakt deel uit van groter pakket

De Leuvense club wordt in de verkoopdocumentatie omschreven als een waardevolle schakel binnen de bredere voetbalstructuur. De samenwerking tussen Leicester en OHL wordt daarbij naar voren geschoven als interessant op het vlak van scouting, talentontwikkeling en data-analyse.

Dat maakt duidelijk dat OH Leuven niet zomaar als een losstaand bezit wordt bekeken. De Belgische club maakt deel uit van een groter model waarin meerdere clubs onder dezelfde eigenaars samenwerken. Net die structuur moet potentiële kopers overtuigen van de extra mogelijkheden die een overname kan bieden.

De familie Srivaddhanaprabha zou ongeveer 300 miljoen dollar willen ontvangen voor het volledige pakket. Door de sportieve terugval van Leicester, dat intussen in League One uitkomt, wordt een uiteindelijke verkoopprijs dichter bij 200 miljoen dollar realistischer geacht.





Onzekerheid over toekomst in Leuven

Voor OH Leuven betekent het dossier dat er mogelijk ook op eigenaarsniveau verandering op komst is. King Power nam de Belgische club in 2017 over en bouwde sindsdien een nauwe band uit met Leicester.

Hoe een eventuele verkoop concreet zou verlopen, is voorlopig niet duidelijk. Het is evenmin bekend of een geïnteresseerde partij verplicht het volledige pakket moet overnemen of dat bepaalde onderdelen afzonderlijk kunnen worden verkocht.

Voorlopig blijft OHL dus gewoon onder de huidige eigenaars vallen, al kan daar verandering in komen. Dat de club nu expliciet wordt meegenomen in een document voor potentiële investeerders, maakt wel duidelijk dat ook de toekomst van de Leuvenaars mee op tafel ligt wanneer King Power verdere stappen zet rond Leicester City.