Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

Gaat Malick Fofana binnenkort andere oorden opzoeken? De ex-speler van KAA Gent lijkt op weg naar een nieuwe stap in zijn carrière. De jongeling staat voor een enorm kruispunt in zijn leven en er lijkt nog weinig andere keuze te zijn.

Het spelersmateriaal van Olympique Lyonnais heeft deze week letterlijk een zwart-geel-rode toets gekregen. Zoals in de heenwedstrijd stond Loïs Openda dinsdagavond opnieuw aan de aftrap tegen Sparta Praag in de derde voorronde van de Champions League. Ook Malick Fofana kreeg opnieuw een basisplaats, nadat hij een week eerder in de slotfase inviel. Julien Duranville maakte zijn eerste speelminuten voor Lyon door Fofana kort voor affluiten te vervangen.

Malick Fofana is niet enkel op het veld een opkomende naam, hij is ook het onderwerp van intense transfergeruchten. Lyon kampt met een financieel moeilijke periode sinds het bewind van John Textor, waardoor de club niet zomaar alle aanbiedingen over het hoofd kan zien. De voormalige speler van KAA Gent, die voor België uitkwam (5 selecties, 1 doelpunt), wordt intussen opgevolgd door meerdere Europese clubs.

Welke clubs hebben zich gemeld?

Die interesse reikt verder dan anekdotische berichtgeving. Volgens Franstalige transferspecialisten was RB Leipzig een van de eerste clubs die Fofana hoog op het verlanglijstje zette, als mogelijke vervanger voor Yan Diomandé die naar Real Madrid trok. Niet veel later kwam ook AS Roma in beeld, wat de kans op een vertrek deed toenemen terwijl Les Gones hoopten dat Fofana dit seizoen blessurevrij bleef om een vaste waarde te worden.

Daarnaast speelt het sportieve plaatje mee: Lyon treedt binnenkort aan tegen Fenerbahçe — de toekomstige club van Romelu Lukaku — voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. Een transfer van Fofana zou zowel financiële als sportieve gevolgen hebben voor de ploeg die uitkomt in het Groupama Stadium.

Inter Milan meldt zich, 40 miljoen als doorslaggevende factor?

Volgens berichtgeving van Sky Italia zou Internazionale zich in het dossier hebben gemengd en al informele gesprekken hebben gevoerd met de entourage van Fofana. Er zijn nog geen rechtstreekse onderhandelingen tussen clubs gestart, maar de speler zelf weet dat Nerazzurri interesse tonen.





Financieel gezien zou dat gevolgen kunnen hebben voor Lyon. De club betaalde in januari 2024 bijna 20 miljoen euro aan de Buffalo's voor Fofana; in Italië circuleert nu een prijskaartje van ongeveer 40 miljoen euro. Dat bedrag zou voor het bestuur van Lyon in de huidige context moeilijk te weigeren zijn. AS Roma zou eerder ook al met soortgelijke cijfers hebben geëxperimenteerd — Roma stelde ooit 35 miljoen voor bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi — maar interesse hoeft nog geen concrete bieding te betekenen.

Wat betekent dit voor Lyon en voor Fofana?

Voor Lyon ligt er een afweging: sportieve ambities in Europa versus de nood aan financiële gezondheid. Een verkoop van Fofana zou de kas spekken en tegelijkertijd een uitleghandeling vragen richting supporters: wie vult het gat op links of op de flank?

Voor Fofana persoonlijk is dit een kantelmoment in zijn carrière. Interesse van clubs als Leipzig, Roma en mogelijk Inter toont aan dat zijn talent op internationaal niveau wordt erkend. Of die interesse zich materialiseert in een concrete aanbieding, en of Lyon bereid is om te verkopen, blijft afwachten.

Op korte termijn zal vooral duidelijk worden of een bod daadwerkelijk bij de club binnenkomt en of dat bedrag voldoende is om Lyon te overtuigen. Tot dan blijft Malick Fofana zowel sportief als op de transfermarkt een naam om te volgen.