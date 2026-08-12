KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan
Foto: © photonews
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KV Mechelen heeft zijn eerste defensieve versterking van de zomer beet. De 22-jarige Leo Hjelde komt over van Sunderland en moet de concurrentie achterin verhogen. De Noor tekent Achter de Kazerne tot 2029, met nog een optie op een extra seizoen. 

Hjelde is een linksvoetige centrale verdediger, maar kan ook als linksachter uit de voeten. Malinwa haalt daarmee een profiel binnen dat op meerdere plaatsen inzetbaar is. Ondanks zijn leeftijd heeft hij bovendien al heel wat seniorenvoetbal achter de kiezen.

Veel ervaring uit Engeland en Schotland

De carrière van Hjelde speelde zich tot dusver bijna volledig af op de Britse eilanden. Hij werd geboren in Nottingham en trok als tiener naar Celtic, waar hij zijn eerste profcontract kreeg. Een uitleenbeurt aan Ross County leverde hem zijn eerste echte speelminuten bij de profs op.

Daarna maakte hij de overstap naar Leeds United. Hij kwam er ook in actie in de Premier League, maar werd later uitgeleend aan Rotherham United om meer wedstrijdritme op te doen in de Championship.

In januari 2024 trok Sunderland hem definitief aan. Daar kwam Hjelde tot dertig wedstrijden en één assist. In februari 2026 volgde nog een tijdelijke overstap naar Sheffield United, opnieuw in de Engelse tweede klasse.

Internationaal kwam hij geregeld uit voor de Noorse jeugdselecties. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 1,5 miljoen euro.

Mechelen is nog niet klaar

Voor KV Mechelen komt zijn komst op een moment waarop er nog duidelijk aan de kern wordt gewerkt. Sportief directeur Tom Caluwé liet verstaan dat Hjelde de eerste defensieve aanwinst is, maar zeker niet de laatste beweging van de mercato.

"Ons werk is nog niet klaar. We werken aan enkele concrete dossiers om de ploeg nog verder te versterken", klonk het op de clubwebsite. Dat is geen overbodige luxe na een zomer waarin er ook heel wat spelers vertrokken.

Met Hjelde haalt Mechelen alvast een jonge verdediger binnen die fysiek sterk is, op meerdere posities kan spelen en al ervaring heeft opgedaan in stevige competities. Nu moet hij bewijzen dat hij die bagage ook in de Jupiler Pro League kan omzetten in een vaste rol.

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