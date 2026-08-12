LIVE - Speeldag 2 JPL: Euvrard spreekt, Essevee droomt
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 2 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Standard stelt Alexis Trouillet voor
Bij Standard werd opnieuw een speler voorgesteld aan de pers. Deze week was het aan Alexis Trouillet, afkomstig uit Saint-Étienne. De 25-jarige middenvelder tekende ruim een maand geleden bij het stamnummer 16 en is overgekomen van Rodez voor ongeveer 350.000 euro.
Logische voortzetting van de carrière van Trouillet
Trouillet, voormalig jeugdinternational bij Frankrijk (U18), gaf zijn eerste interview sinds de ondertekening en toonde veel ontzag: "Meneer Wilmots wilde eerst met me praten op een menselijk niveau, en dat gaf uiteindelijk de doorslag. Ik hecht veel belang aan hoe mensen met elkaar omgaan. Zijn woorden raakten me meteen. Ik ken Timothé Nkada goed: hij heeft alleen maar positief gesproken over deze club. Standard heeft een rijke geschiedenis, dus de keuze was snel gemaakt."
"Ik zie deze transfer als een logische voortzetting van mijn carrière. Ik heb al bij grote clubs gezeten, maar na een zware blessure moest ik opnieuw beginnen. Deze keuze past in mijn traject om terug op topniveau te geraken."
Zulte Waregem beschouwt voor op clash met Union SG
Zulte Waregem begon aan het seizoen met een knappe overwinning tegen KRC Genk: 2-1. Op speeldag 2 speelt het een moeilijke uitwedstrijd bij Union SG. Het is de dertiende keer dat beide ploegen tegen elkaar spleen en van de voorbije twaalf wedstrijden werden er acht gewonnen door de Brusselaars.
Ook Het Eiland komt daarbij aan bod. Union heeft nog altijd het record van zestig ongeslagen wedstrijden en het stadion is nog steeds beschermd erfgoed. En Essevee laat ook weten dat de 'president van Zuid-Afrika' meedoet bij Union volgens de sociale media. Het ziet er naar uit dat ze bij Essevee alvast dromen.
De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 2 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Vincent Euvrard heeft op woensdag al vooruitgeblikt op de volgende opdracht van Standard. Opvallend: niet op de klassieke timing vlak voor de match, maar al vier dagen voor de verplaatsing naar KV Mechelen schoof de coach aan voor de pers.
Want de wedstrijd wordt pas zondag gespeeld, maar op donderdag is er een rustdag bij de Rouches en daardoor werd de timing deze week dus wel wat aangepast. En dus is de vraag wat coach Euvrard al had te zeggen in aanloop op het duel tegen Malinwa.
Drammeh even aan de kant, El Hankouri met lichte last
Euvrard begon zoals elke week gewoon met een stand van zaken rond zijn kern, al valt er met nog vier trainingsdagen tot de wedstrijd natuurlijk nog veel te gebeuren. "Er is sinds zaterdag niets ernstig gebeurd. Mohamed El Hankouri voelde een lichte spierbelasting, hij deed maar een deel van de laatste training mee, maar dat zou over enkele dagen in orde moeten zijn", klonk het op de persconferentie.
"Salieu Drammeh trainde vandaag niet door een kleine infectie ter hoogte van de ribben of de bronchiën, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij zou binnen 48 uur weer 100% moeten zijn. Voor de rest is iedereen fit."
Nkada krijgt duidelijke boodschap: reactie gevraagd
Een naam die Standard intern nauw wordt opgevolgd, is die van Timothé Nkada. Vincent Euvrard en de clubleiding waren niet tevreden over zijn start van de voorbereiding, maar de coach ziet de laatste dagen een kentering.
"Ik zie zijn inspanningen de afgelopen dagen. Hij weet dat het niet is omdat ik geen vertrouwen in hem heb: ik weet wat hij kan. Maar het is aan hem om zijn beste niveau te halen, en dat komt met arbeid. De situatie is heel duidelijk. Ik heb geen probleem met hem, behalve dat ik niet tevreden was over zijn niveau en zijn betrokkenheid", zei Euvrard.
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